Какво ће бити вријеме у недјељу?

01.11.2025

14:35

Какво ће бити вријеме у недјељу?

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/и сутра ће бити топло и сунчано вријеме, са температуром ваздуха до 25 степени Целзијусових.

Јутро ће бити претежно ведро, око ријека и по котлинама са пролазном маглом и температуром од седам до 13, у вишим предјелима на истоку од три степена Целзијусова.

Током дана очекује се постепено наоблачење од југа и запада. Послије подне и увече биће облачно и вјетровито, на југу и западу са слабом кишом. Јача киша почеће у ноћи са недјеље на понедјељак на сјеверозападу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће ујутру бити слаб, по подне умјерен до јак јужних смјерова, док на крајњем сјеверу остаје слаб.

Највиша дневна температура ваздуха од 18 до 25, у вишим предјелима од 14 степени.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава претежно сунчано вријеме.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Вишеград, Рудо и Фоча 14 степени, Чемерно, Соколац и Бугојно 17, Хан Пијесак и Билећа 18, Кнежево, Јајце и Сарајево 19, Мркоњић Град, Сребреница, Ливно и Зеница 20, Добој, Приједор, Србац и Шипово 21, Бијељина, Бањалука, Требиње, Мостар и Тузла 22, а Рибник 24 степена Целзијусова.

Временска прогноза

