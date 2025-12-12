Logo
Додик: Имовина Српске гарант стабилности и постојања

12.12.2025

08:48

Коментари:

3
Додик: Имовина Српске гарант стабилности и постојања
Фото: АТВ

Важно је што се све више гласова јасно чује о потреби заштите имовине Републике Српске, рекао је предсједник СНСД Милорад Додик.

- То питање није предмет трговине, компромиса нити преговора - имовина је темељ нашег уставног положаја и нашег права на самоуправу. Зато поздрављам и подржавам став групе независних интелектуалаца, предвођених Петром Кунићем да Република Српска не смије да да своју имовину - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Затвор

Регион

Ужас у затвору: Осуђеник је више пута силован и брутално претучен

Додик наводи да у цијелој Европи и свијету имовина је основни атрибут сваке заједнице с аутономијом: Каталонија, Јужни Тирол, Фландрија, Шкотска, њемачке и америчке савезне државе - све имају јасно дефинисану, своју имовину и своје надлежности.

- То је стандард, не изузетак. Република Српска не тражи ништа другачије од онога што свуда постоји: да управља својом земљом, шумама, ријекама, путевима и простором који јој припада по Уставу. То није политичка тема, него елементарно право - каже Додик.

Истакао је да имовина Републике Српске није предмет расправе.

Пензионери

Друштво

У Српској четворо пензионера старијих од 100 година

- Она је гарант наше стабилности и постојања. И тако ће остати - написао је Додик.

Таг:

Милорад Додик

Коментари (3)
