Данас је најмоћнији дан у години: Урадите ово и привући ћете невиђену срећу

Извор:

Стил Курир

12.12.2025

08:23

Коментари:

0
Радост срећа дјевојка море
Фото: Jill Wellington/Pexels

Према нумерологији, датум 12. 12. познат је као „датум огледала“ и носи снажну симболику. Нумеролози сматрају да је то најмоћнији дан у години.

Многи сматрају да наши анђели чувари кроз овакве бројеве шаљу поруке које нам могу указати на грешке, пропуштене прилике, али и на потенцијалне промјене које треба да пригрлимо.

породица-дјеца-29082025

Савјети

Правило од 10 секунди може бити спас за родитеље мале д‌јеце

Умјесто да занемаримо ове сигнале, ово је тренутак да застанемо и размислимо о њиховом значењу за наш живот.

Зашто је 12. 12. најмоћнији дан?

Нумеролози и астролози истичу да овај датум има изузетно моћну енергију. Као посљедњи „датум огледала“ у 2024. години, идеално је вријеме да преиспитате свој досадашњи пут, започнете нове пројекте или се усудите да остварите оно о чему дуго сањате.

Број 12 кроз историју има значајну улогу у многим културама, повезујући се с различитим симболима – од нумеролошких и математичких, до архетипских и духовних. Наша година је подијељена на 12 мјесеци, дан на два циклуса од по 12 сати, а чак и западни и кинески хороскоп имају по 12 знакова. Тај број је свуда око нас, подсјећајући нас на његову универзалну важност.

641d57dc9db9d vesna zmijanac

Сцена

Оперисана Весна Змијанац

Нумеролошко значење броја 12

Анализа броја 12 открива слојевиту симболику. Прва цифра, број 1, симболизује независност, иницијативу и нове почетке, док број 2 доноси енергију стрпљења и емпатије. Када се саберу (1+2), резултат је број 3, који се у нумерологији повезује са креативношћу, емоцијама и међуљудским односима.

Када погледамо цијели датум, 12. 12, сабирањем добијамо број 6 (1+2+1+2=6). Овај број се повезује са идеализмом и хармоничним промјенама. Зато је овај датум савршен тренутак за завршетак једног циклуса и отварање врата новим могућностима.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан упозорава на посљедице одлуке да се трајно замрзну руска средства

Како искористити овај дан?

Нумеролози препоручују да 12. 12. проведете с позитивним мислима, фокусирајући се на области живота које желите да унаприједите. Усмјерите своју енергију ка циљевима који су вам важни и не бојте се да кренете из почетка. Данас је идеална прилика да започнете нову фазу свог живота с оптимизмом и вјером у боље сутра.

