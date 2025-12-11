Logo
Ритуал који је преживио генерације: Зашто куцамо у дрво и то три пута

Фактор.ба

11.12.2025

18:22

Куцање у дрво
Фото: ATV

Куцамо у дрво кад год изговоримо нешто лијепо - похвалимо нечије здравље, изглед, успјех или срећу, као да тим поступком желимо све наведено "заштитити" од урока, односно да не крене низбрдо

У Босни и Херцеговини, као и у широј регији, фразу "куцни у дрво" скоро да свакодневно чујемо.

Куцамо у дрво кад год изговоримо нешто лијепо - похвалимо нечије здравље, изглед, успјех или срећу, као да тим поступком желимо све наведено "заштитити" од урока, односно да не крене низбрдо. И да подсјетимо, куца се обично три пута, јер се одувијек вјеровало да управо та трострука радња одвраћа несрећу.

Мали ширк

А обично се то куцкање односи на најближи дрвени предмет и углавном су то дрвени сто и(ли) врата, односно штокови. Овај једноставни гест постао је дио нашег понашања, али његово поријекло и значење сежу много дубље.

Етнолози објашњавају да је куцање у дрво старо вјеровање, раширено у разним културама широм свијета. Некада се вјеровало да дрвеће посједује духове заштитнике или божанску енергију. Куцањем би се призивала њихова заштита или отјерала зла срећа. Слична пракса постојала је и у античкој Грчкој и међу старим Келтима, гд‌је се сматрало да дрво чува тајне и пружа сигурност.

Фактички, та се навика протеже вјековима, а и данас се задржала као својеврстан мини обред којем је већина људи подложна, а да и не знају конкретан разлог, осим што желе да тиме "заштите" нечији успјех.

У основи, вјерска учења, посебно исламска, наглашавају да нема силе, заштите ни моћи осим код Бога - господара свјетова. Када човјек вјерује да га куцање у дрво може заштитити од зла, несреће или малера, то се сматра обликом ослањања на нешто што нема моћ - што може бити вид малог ширка (везивања за нешто мимо Бога), иако најчешће несвјесног.

С друге стране, психолози објашњавају да овакви ритуали имају моћ смањивања анксиозности. Када изговоримо нешто позитивно попут "Здрав сам" или "Све иде добро", дио нас се боји да ће то изазвати неки пех. Куцање у дрво тада д‌јелује као мали вентил сигурности, начин да ублажимо страх од непредвиђеног.

Генерацијско наслијеђе

Социјални антрополози наглашавају да је овај гест важан елемент заједничког идентитета. У друштвима гд‌је се традиција снажно његује, ритуали попут овог служе као подсјетник на наслијеђе које повезује генерације. Управо због тога "куцање у дрво" опстаје и у савременом добу, чак и међу младима.

Ипак, наука нема потврду да овакве гесте имају икакав посебан утјецај. Но стручњаци често истичу да симболична вриједност ритуала може бити важна ако нас смирује, даје осјећај контроле или нас повезује с другима.

куцање у дрво

обичаји

значење

