Позната пјевачица (26) погинула у саобраћајној несрећи

Извор:

Агенције

11.12.2025

16:38

Коментари:

0
Камерин Мегнес, пјевачица
Фото: Facebook

Пјевачица Камерин Мегнес (26) страдала у стравичној саобраћајној несрећи у Форт Мајерсу.

Пјевачица Камерин Мегнес, која је наступала уз познати тинејџ бенд "One Direction", погинула је у 26. години у тешкој несрећи у Форт Мајерсу.Мегнес је страдала након што је на њу налетјело возило док је возила електрични тротинет.

Породица објавила емотивно саопштење.

"Наша срца су сломљена док тугујемо за нашом вољеном Камерин, блиставом душом чији су глас, осмијех и свјетлост дотакли бројне животе. Било да је била под таласима или на бини, живот је дочекивала храбро, са бескрајном добротом. У тишини међу таласима, њена успомена ће изронити јасна, смјела, незаборавна. Почивај у бескрајном плаветнилу, наша мила дјевојко. Вјечно си вољена и заувијек чувана. Молимо вас да њену породицу и пријатеље држите у молитвама док пролазе кроз овај тежак период", написала је породица младе умјетнице.

Пјевачица је иза себе оставила родитеље, Сару и Герија, брата Кејбла и сестру Челси, као и вјереника, Кристијана. Њена породица замолила је јавност за приватност док пролазе кроз велику тугу.

Камерин је у музичке воде упловила још као дијете, већ са осам година почела је да качи обраде и своје пјесме на Јутјуб, гдје је брзо привукла велику пажњу.

Њена природна харизма и изражен таленат убрзо су јој донијели први професионални уговор, па се потом преселила у Лос Анђелес како би озбиљно развијала каријеру.

Први сингл "Wait and See" послужио јој је као снажан вјетар у леђа.

Пјесма је ушла у саундтрек породичног филма "Judy Moody and the Not Bummer Summer" из 2011. године, чиме је Камерин добила прву велику прилику да се представи широј публици.

