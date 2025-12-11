Познато који факултет је завршио Вељко Ражнатовић

Извор:
Телеграф
11.12.2025
12:36
Коментари:0
Цецин син, Вељко Ражнатовић, данас се бави спортом и пољопривредом, мало ко зна да је завршио факултет и школовао се у иностранству.
Музичка звијезда Светлана Цеца Ражнатовић потрудила се да Вељко и његова сестра Анастасија имају најбоље услове за образовање.
Он је заједно са Анастасијом похађао интернационалну основну и средњу школу.
Занимљиво је да је дио свог образовања стекао и на Кипру гдје такође имају некретнину, али су детаљи о његовим студијама били до скоро непознати.
Према информацијама, Вељко Ражнатовић се школовао у три различите државе - Србији, на Кипру и у Републици Српској.
У Бањалуци је дипломирао у децембру 2019. године кад је стекао звање дипломираног економисте на Високој школи за примењене и правне науке "Прометеј", што је поврдио и сам једном приликом.
