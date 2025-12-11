Logo
Пожар прогутао салу за физичко у Основној школи

11.12.2025

12:28

Пожар прогутао салу за физичко у Основној школи
Сала за физичко ОШ Душан Муних у Мосту на Сочи, у Словенији, оштећена је у пожару који је избио синоћ два сата прије поноћи.

Како пише 24ур, пожар је захватио фискултурну салу око 22 часа, а директорка Мојца Флорјанчић рекла је да су их на пожар упозорили грађани.

"Обавештени смо били од једног мјештанина који је видио да дим излази из вентилационих отвора", објаснила је директорка Флорјанчич, која је на мјесто стигла око поноћи, када је пожар већ био угашен.

Она је рекла да су ватрогасци остали да дежурају до јутра.

"Ватрогасци су реаговали веома брзо", нагласила је директорка и додала да је ватрену стихију гасило 80 ватрогасаца, те да је пожар обуздан за сат времена.

Због пожара и штете која је причињена на објекту, ђаци 6. и 9. разреда данас неће имати часове, док су ученици 7. и 8. разреда отишли да уче у природи.

"Родитељи су о томе обавештени рано јутрос. Настава за разредну наставу данас ће се одвијати нормално, јер су у другој згради са одвојеним гријањем", рекла је директорка наглашавајући да ће сутра наставу имати и старији разреди.

За сада узрок пожара још није познат, околности се још утврђују, а изгорјела је цијела кровна конструкција фискултурне сале.

Штета је огромна, а тачне процјене биће познате током дана, саопштио је на друштвеној мрежи Фејсбук градоначелник Општине Толмин Ален Черв, наводећи да су тренутно у току прегледи форензичара, полиције и других надлежних служби.

