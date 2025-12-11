Пожар прогутао салу за физичко у Основној школи

Извор:
Телеграф
11.12.2025
12:28
Коментари:0
Сала за физичко ОШ Душан Муних у Мосту на Сочи, у Словенији, оштећена је у пожару који је избио синоћ два сата прије поноћи.
Како пише 24ур, пожар је захватио фискултурну салу око 22 часа, а директорка Мојца Флорјанчић рекла је да су их на пожар упозорили грађани.
Регион
Дјечак задобио опекотине очију од петарди
"Обавештени смо били од једног мјештанина који је видио да дим излази из вентилационих отвора", објаснила је директорка Флорјанчич, која је на мјесто стигла око поноћи, када је пожар већ био угашен.
Она је рекла да су ватрогасци остали да дежурају до јутра.
"Ватрогасци су реаговали веома брзо", нагласила је директорка и додала да је ватрену стихију гасило 80 ватрогасаца, те да је пожар обуздан за сат времена.
Због пожара и штете која је причињена на објекту, ђаци 6. и 9. разреда данас неће имати часове, док су ученици 7. и 8. разреда отишли да уче у природи.
Економија
Република Српска увезла 2.945.000 килограма чипса
"Родитељи су о томе обавештени рано јутрос. Настава за разредну наставу данас ће се одвијати нормално, јер су у другој згради са одвојеним гријањем", рекла је директорка наглашавајући да ће сутра наставу имати и старији разреди.
За сада узрок пожара још није познат, околности се још утврђују, а изгорјела је цијела кровна конструкција фискултурне сале.
Занимљивости
Од 15. децембра за ове знакове се живот мијења из коријена
Штета је огромна, а тачне процјене биће познате током дана, саопштио је на друштвеној мрежи Фејсбук градоначелник Општине Толмин Ален Черв, наводећи да су тренутно у току прегледи форензичара, полиције и других надлежних служби.
Свијет
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму