Logo
Large banner

Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану

Извор:

Телеграф

11.12.2025

11:05

Коментари:

0
Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану

Сазан, мали стјеновити масив у Јадрану, посљедњих мјесеци постао је познат као „Трампово острво“. Ово парче земље албанска влада спрема се да додијели Џареду Кушнеру, зету америчког предсједника Доналда Трампа, за туристички развој.

Како наводи у опширној репортажи француски Ле Поен, на први поглед Сазан (Сасон, некада грчко острво које је додјељено Албанији) изгледа као рај. Мало „каменче“ на Јадрану, царство змија, цврчака, птица и, како се каже, чак и неколико медвједа који налазе уточиште у природној вегетацији дивље лаванде и борова старих триста година.

Аца Лукас

Бања Лука

Отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци

Током љета, неколико гумених чамаца превози туристе из сусједне Валоме на двочасовно купање на великој плажи, прије него што се упуте ка пећини Хаџи Алија, пирата из 17. вијека који је, према легенди, тамо сакрио сандуке са златним новчићима. Острво је постало и уточиште морских корњача.

Бивша тајна војна база

Шездесет година Сазан је био тајна војна база, од које данас постоје само срушена утврђења и хиљаде мина.

Енвер Хоџа био је дубоко неповјерљив. Комунистички диктатор који је владао Албанијом готово четири деценије плашио се искрцавања Италијана, Југословена, Американаца, али и Руса. Након пада режима, почетком деведесетих, Сазан се претворио у „no man’s land“, посљедње ненасељено острво Јадрана.

Љубав Иванке према Сазану, ручак са морским плодовима и Еди Рама

„Љубав“ Иванке Трамп и њеног супруга Џареда Кушнера према Сазану ушла је готово у локалну историју. Догодила се прије четири године, када је пар љетовао са дјецом у Грчкој. У Тирани, гдје влада и бизнисмени сањају о изградњи луксузних хотела, а број туриста се утростручио за једну деценију, посјета је дочекана као прилика.

Биљана и Александар праве кућу од блата

Градови и општине

Кућа од блата и сламе у БиХ: Пар из Бијељине направио дом без кредита

Ајрон Таре, бивши археолог који је управо постао генерални директор Националне службе албанске обале, организовао је посјету скројену према мјери Трамп–Кушнер пара и још неколико потенцијалних инвеститора, међу којима су били Насер ал Келаифи, шеф клуба Пари Сен Жермен, и један предузетник из Уједињених Арапских Емирата. Стављени су им на располагање хеликоптер и луксузна јахта.

Лично познанство Раме и Трампа

Таре познаје најљепша мјеста у региону. Показује групи спектакуларну вилу коју је изградио Џорџ Тенет, син албанских имиграната и бивши директор ЦИА у вријеме Била Клинтона и Џорџа Буша. Организује ручак у најбољем ресторану са морском храном, са домаћином, својим старим саиграчем из кошарке, премијером Едијем Рамом. На власти од 2013, Рама дјелује срдачно, медитерански, неформално – и лично познаје Доналда Трампа, којег је срео на међународним самитима.

Са свих страна оцијењено је да је догађај успјешан.

Иванка Трамп и Џаред Кушнер почињу отворено да говоре о томе шта би могли да ураде на острву које је Албанија спремна да им додјели.

полиција-Република Српска-грб полиције

Хроника

Бањалучанин ухапшен због пријетњи смрћу суграђанину

Активирају архитекте и правнике. Сљедеће године, Кушнер се враћа у земљу. Са партнерима изјављује да је спреман да инвестира нешто више од милијарду долара, не само у Сазан, већ и у залив, у огромну траку земљишта сјеверно од Валоме, која је данас неизграђена. Прошлог децембра, мјесец дана након реизбора Доналда Трампа, Кушнер потписује прелиминарни уговор о закупу на 99 година, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

ulaganje

Albanija

Jadran

Јадранско море

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјеца користе друштвене мреже упркос државној забрани

Свијет

Дјеца користе друштвене мреже упркос државној забрани

3 ч

0
Преврнуо се чамац са мигрантима, једна особа погинула

Регион

Вулета се исправио: Страдао један мигрант приликом превртања чамца

3 ч

0
Четири ствари које претварају вашу веш машину у "минско поље"

Савјети

Четири ствари које претварају вашу веш машину у "минско поље"

3 ч

0
Стручњаци открили треба ли прати од‌јећу чим је купите

Савјети

Стручњаци открили треба ли прати од‌јећу чим је купите

3 ч

0

Више из рубрике

Преврнуо се чамац са мигрантима, једна особа погинула

Регион

Вулета се исправио: Страдао један мигрант приликом превртања чамца

3 ч

0
Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

Регион

Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

4 ч

0
Преврнуо се чамац у Сави, има мртвих

Регион

Преврнуо се чамац у Сави, има мртвих

5 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Ужас у Хрватској: Мушкарца (42) двије године држали као роба, отели му и имовину

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner