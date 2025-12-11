Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану

Извор:
Сазан, мали стјеновити масив у Јадрану, посљедњих мјесеци постао је познат као „Трампово острво“. Ово парче земље албанска влада спрема се да додијели Џареду Кушнеру, зету америчког предсједника Доналда Трампа, за туристички развој.
Како наводи у опширној репортажи француски Ле Поен, на први поглед Сазан (Сасон, некада грчко острво које је додјељено Албанији) изгледа као рај. Мало „каменче“ на Јадрану, царство змија, цврчака, птица и, како се каже, чак и неколико медвједа који налазе уточиште у природној вегетацији дивље лаванде и борова старих триста година.
Током љета, неколико гумених чамаца превози туристе из сусједне Валоме на двочасовно купање на великој плажи, прије него што се упуте ка пећини Хаџи Алија, пирата из 17. вијека који је, према легенди, тамо сакрио сандуке са златним новчићима. Острво је постало и уточиште морских корњача.
Шездесет година Сазан је био тајна војна база, од које данас постоје само срушена утврђења и хиљаде мина.
Енвер Хоџа био је дубоко неповјерљив. Комунистички диктатор који је владао Албанијом готово четири деценије плашио се искрцавања Италијана, Југословена, Американаца, али и Руса. Након пада режима, почетком деведесетих, Сазан се претворио у „no man’s land“, посљедње ненасељено острво Јадрана.
Љубав Иванке према Сазану, ручак са морским плодовима и Еди Рама
„Љубав“ Иванке Трамп и њеног супруга Џареда Кушнера према Сазану ушла је готово у локалну историју. Догодила се прије четири године, када је пар љетовао са дјецом у Грчкој. У Тирани, гдје влада и бизнисмени сањају о изградњи луксузних хотела, а број туриста се утростручио за једну деценију, посјета је дочекана као прилика.
Ајрон Таре, бивши археолог који је управо постао генерални директор Националне службе албанске обале, организовао је посјету скројену према мјери Трамп–Кушнер пара и још неколико потенцијалних инвеститора, међу којима су били Насер ал Келаифи, шеф клуба Пари Сен Жермен, и један предузетник из Уједињених Арапских Емирата. Стављени су им на располагање хеликоптер и луксузна јахта.
Таре познаје најљепша мјеста у региону. Показује групи спектакуларну вилу коју је изградио Џорџ Тенет, син албанских имиграната и бивши директор ЦИА у вријеме Била Клинтона и Џорџа Буша. Организује ручак у најбољем ресторану са морском храном, са домаћином, својим старим саиграчем из кошарке, премијером Едијем Рамом. На власти од 2013, Рама дјелује срдачно, медитерански, неформално – и лично познаје Доналда Трампа, којег је срео на међународним самитима.
Са свих страна оцијењено је да је догађај успјешан.
Иванка Трамп и Џаред Кушнер почињу отворено да говоре о томе шта би могли да ураде на острву које је Албанија спремна да им додјели.
Активирају архитекте и правнике. Сљедеће године, Кушнер се враћа у земљу. Са партнерима изјављује да је спреман да инвестира нешто више од милијарду долара, не само у Сазан, већ и у залив, у огромну траку земљишта сјеверно од Валоме, која је данас неизграђена. Прошлог децембра, мјесец дана након реизбора Доналда Трампа, Кушнер потписује прелиминарни уговор о закупу на 99 година, преноси Телеграф.
