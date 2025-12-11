Logo
Large banner

Бањалучанин ухапшен због пријетњи смрћу суграђанину

Извор:

АТВ

11.12.2025

11:00

Коментари:

0
Бањалучанин ухапшен због пријетњи смрћу суграђанину
Фото: АТВ

Бањалучанин Н.М. ухапшен је јуче због угрожавања сигурности суграђанина којем је пријетио испред зграде.

Надлежној полицијској станици је јуче око 17 часова мушкарац из Бањалуке пријавио да се испред зграде у којој станује налази лице Н.М. које му упућује пријетње по живот и тијело.

"Полицијски службеници су изашли на лице мјеста гд‌је су затекли лице Н.М., код којег су пронашли и одузели предмете који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног д‌јела. Испитивањем на присуство алкохола код лица Н.М. утврђено је присуство од 1,35 промила алкохола у организму", наводи се из полиције.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Друштво

Пљуштале казне за пјешаке у Бањалуци

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

На подручју Полицијске управе Бањалука, евидентирана су два кривична д‌јела, три нарушавања јавног реда и мира и 17 саобраћајних незгода у којима је једно лице задобило тјелесне повреде.

Подијели:

Тагови:

prijetnje

Бањалука

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

Хроника

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

4 ч

0
Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

Хроника

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

4 ч

0
Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

Хроника

Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner