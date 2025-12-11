Бањалучанин ухапшен због пријетњи смрћу суграђанину

Извор:
АТВ
11.12.2025
11:00
Бањалучанин Н.М. ухапшен је јуче због угрожавања сигурности суграђанина којем је пријетио испред зграде.
Надлежној полицијској станици је јуче око 17 часова мушкарац из Бањалуке пријавио да се испред зграде у којој станује налази лице Н.М. које му упућује пријетње по живот и тијело.
"Полицијски службеници су изашли на лице мјеста гдје су затекли лице Н.М., код којег су пронашли и одузели предмете који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела. Испитивањем на присуство алкохола код лица Н.М. утврђено је присуство од 1,35 промила алкохола у организму", наводи се из полиције.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
На подручју Полицијске управе Бањалука, евидентирана су два кривична дјела, три нарушавања јавног реда и мира и 17 саобраћајних незгода у којима је једно лице задобило тјелесне повреде.
