Пљуштале казне за пјешаке у Бањалуци

Извор:
АТВ
11.12.2025
10:33
Коментари:1
Бањалучка полиција је јуче циљем побољшања стања безбједности из области саобраћаја на подручју Бањалуке реализовала акцију из области безбједности саобраћаја са акцентом на однос возач – пјешак и непрописно кретање пјешака.
Током акције је контролисано и санкционисано 145 пјешака због почињеног прекршаја преласка коловоза мимо обиљеженог пјешачког прелаза Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
"Због почињеног прекршаја непропуштање пјешака на обиљеженом пјешачком прелазу Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ полицијски службеници су контролисали и санкционисали 114 возача, док је због почињених осталих прекршаја из области безбједности саобраћаја санкционисано 19 возача", наводе из ПУ Бањалука.
Градови и општине
Због саобраћајне несреће формиране километарске колоне
Полиција апелује на пјешаке да приликом учествовања у саобраћају поштују правила и прописе како би заштитили себе и друге учеснике, а на возаче да са појачаном пажњом учествују у саобраћају и да прилагоде брзину кретања возила условима и стању коловоза.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму