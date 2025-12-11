Logo
Пљуштале казне за пјешаке у Бањалуци

Извор:

АТВ

11.12.2025

10:33

Коментари:

1
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

Бањалучка полиција је јуче циљем побољшања стања безбједности из области саобраћаја на подручју Бањалуке реализовала акцију из области безбједности саобраћаја са акцентом на однос возач – пјешак и непрописно кретање пјешака.

Током акције је контролисано и санкционисано 145 пјешака због почињеног прекршаја преласка коловоза мимо обиљеженог пјешачког прелаза Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.

"Због почињеног прекршаја непропуштање пјешака на обиљеженом пјешачком прелазу Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ полицијски службеници су контролисали и санкционисали 114 возача, док је због почињених осталих прекршаја из области безбједности саобраћаја санкционисано 19 возача", наводе из ПУ Бањалука.

Гужва у саобраћају-Сарајево-11122025

Градови и општине

Због саобраћајне несреће формиране километарске колоне

Полиција апелује на пјешаке да приликом учествовања у саобраћају поштују правила и прописе како би заштитили себе и друге учеснике, а на возаче да са појачаном пажњом учествују у саобраћају и да прилагоде брзину кретања возила условима и стању коловоза.

kazne

ПУ Бањалука

pješački prelaz

pješaci

Коментари (1)
