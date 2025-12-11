Logo
Какво нас вријеме очекује данас?

АТВ

11.12.2025

07:21

Какво нас вријеме очекује данас?

У Републици Српској данас се очекује честа магла и ниска облачност током ноћи и јутра, посебно уз ријеке и по котлинама, гдје ће се магла понегдје задржавати дуже и условити хладније вријеме.

У наставку дана преовладаваће претежно сунчано вријеме уз промјенљиву облачност. На сјеверу се очекује нешто више облака, док ће у Херцеговини бити најсунчаније и најтоплије. Током вечери поново се очекује формирање магле.

Вјетар ће бити слаб и промјенљив.

Јутарње температуре ваздуха кретаће се од -1 до 5 степени Целзијусових, у вишим предјелима до -3 степена, док ће дневне температуре износити од 9 до 13 степени, а на југу до 16 степени. У мјестима гдје се магла дуже задржи, највиша дневна температура биће око 6 степени.

Напитак чај шоља

Економија

Тешки метали пронађени у керамичким шољама

Прогноза за Бањалуку за сутра (11. децембар):

У Бањалуци ће сутра бити умјерено до претежно облачно и мало свјежије вријеме, уз сунчане интервале који се очекују углавном током послијеподнева. У широј регији града могућа је јутарња магла.

Минимална температура ваздуха биће око 1 степен, а максимална око 11 степени Целзијусових. Вјетар слаб и промјенљив.

Временска прогноза

