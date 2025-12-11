Какво нас вријеме очекује данас?

Извор:
АТВ
11.12.2025
07:21
Коментари:1
У Републици Српској данас се очекује честа магла и ниска облачност током ноћи и јутра, посебно уз ријеке и по котлинама, гдје ће се магла понегдје задржавати дуже и условити хладније вријеме.
У наставку дана преовладаваће претежно сунчано вријеме уз промјенљиву облачност. На сјеверу се очекује нешто више облака, док ће у Херцеговини бити најсунчаније и најтоплије. Током вечери поново се очекује формирање магле.
Вјетар ће бити слаб и промјенљив.
Јутарње температуре ваздуха кретаће се од -1 до 5 степени Целзијусових, у вишим предјелима до -3 степена, док ће дневне температуре износити од 9 до 13 степени, а на југу до 16 степени. У мјестима гдје се магла дуже задржи, највиша дневна температура биће око 6 степени.
Прогноза за Бањалуку за сутра (11. децембар):
У Бањалуци ће сутра бити умјерено до претежно облачно и мало свјежије вријеме, уз сунчане интервале који се очекују углавном током послијеподнева. У широј регији града могућа је јутарња магла.
Минимална температура ваздуха биће око 1 степен, а максимална око 11 степени Целзијусових. Вјетар слаб и промјенљив.
