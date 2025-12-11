Logo
Пуцњава у Црној Гори: Рањена двојица шкаљараца

Извор:

вијести.ме

11.12.2025

07:12

Коментари:

0
Андрија Марковић и Миле Јовановић рањени су синоћ у пуцњави у Никшићу, у једном тамошњем локалу, речено је "Вијестима" из Управе полиције.

Према незваничним информацијама рањени су припадници шкаљарског криминалног клана.

"Око 22.30 часова у једном угоститељском објекту у Никшићу дошло до употребе ватреног оружја од стране, за сада, непознатог лица, којом приликом су од дејства пројектила повреде задобили А.М. и М.Ј. Оштећени су превезени на указивање љекарске помоћи у Медицински центар у Никшићу, док је са догађајем упознат тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици", саопштено је из полиције.

Полиција је блокирала уже и шире лице мјеста и успоставила блокаду града, а како се додаје, полицијски службеници предузимају интензивне активности на идентификацији починиоца и утврђивању свих околности под којима је дошло до употребе ватреног оружја.

"Истичемо да, иако су оштећена лица припадници једне организоване криминалне групе, у овом тренутку не можемо потврдити да је овај догађај повезан са дјеловањем организованих криминалних група, док не буде прикупљено више информација и док не буду утврђене све чињенице и околности под којима је дјело извршено, а о исходу истраге ћемо јавност благовремено обавијестити", саопштено је из полиције.

Додали су да је један од рањених током године имао сукоб са навијачким групацијама у једном угоститељском објекту у Никшићу, због чега се налазио у притвору у УИКС-у, те да је у току кривични поступак против истог.

Nikšić

Црна Гора

Пуцњава

