Пленковић отказао долазак у Бањалуку

Извор:
10.12.2025
19:18
Премијер Хрватске Андреј Пленковић у четвртак, 11. децембра, ипак неће посјетити Бањалуку, иако је према ранијем плану требао присуствовати отварању граничног прелаза Градишка и новог моста преко Саве, те се састати с предсједавајућом Савјета министара БиХ Борјаном Кришто.
"Његов долазак је отказан јер ће свечано отварање моста и граничног прелаза поново бити одгођено због унутрашњих политичких блокада у БиХ", пишу хрватски медији.
