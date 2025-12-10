Logo
Пленковић отказао долазак у Бањалуку

Извор:

Агенције

10.12.2025

19:18

Коментари:

0
Пленковић отказао долазак у Бањалуку
Фото: Танјуг/АП

Премијер Хрватске Андреј Пленковић у четвртак, 11. децембра, ипак неће посјетити Бањалуку, иако је према ранијем плану требао присуствовати отварању граничног прелаза Градишка и новог моста преко Саве, те се састати с предсједавајућом Савјета министара БиХ Борјаном Кришто.

"Његов долазак је отказан јер ће свечано отварање моста и граничног прелаза поново бити одгођено због унутрашњих политичких блокада у БиХ", пишу хрватски медији.

Зијад Крњић

БиХ

Зијаду Крњићу се очигледно не жури, возачи чекају, он им поручује: "Прорадиће"

