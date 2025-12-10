Американци продужили лиценцу "Лукоилу"

Извор:
СРНА
10.12.2025
19:54
Коментари:0
Америчко Министарство финансија продужило је изузеће од санкција за компанију "Лукоил" до 17. јануара 2026. године, саопштено је из Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАК).
Америчко Министарство финансија издало је лиценцу која омогућава одређене трансакције у вези са преговорима до 17. јануара, наводи се у саопштењу, преноси Срна.
Лиценца омогућава трансакције неопходне за одржавање пословања уз одобрење ОФАК-а.
Изузеће је требало да истекне у суботу, 13. децембра.
Разговори о споразуму су интензивирани након паузе за Дан захвалности у САД прије двије седмице, преноси "Блумберг".
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
36
21
19
21
08
21
08
21
06
Тренутно на програму