Ко је власник Gunvor Group која преузима Лукоил

Торбјорн Торнквист, рођен 1953. године у Стокхолму, један је од најзначајнијих имена у глобалној трговини сировинама.
Као суоснивач и дугогодишњи вођа компаније Gunvor Group (Гунвор), Торнквист је изградио каријеру и богатство у индустрији нафте и гаса, повезујући своје пословање са глобалним политичким и геостратешким токовима.
Каријеру је започео радећи у British Petroleumu од 1977. до 1983. године, а потом је био директор за трговину нафтом у Scandinavian Trading Co AB.
Године 2000. заједно са руским бизнисменом Генадијем Тимченком основао је Гунвор, коју је развио у једног од највећих играча на свјетским тржиштима енергената и сировина.
Кључан преокрет догодио се 2014. године када је Тимченко продао свој удио Гунвора, што је Торнквисту омогућило да преузме већинску контролу компаније. Од тада, фокус Гунвора помјерен је ка диверзификацији портфолија, укључујући трговину нафтом, гасом, пољопривредним производима и металима, преноси "Телеграф бизнис".
Сада је руски енергетски гигант Лукоил пристао да прода своју међународну имовину компанији Гунвор, чиме је Торнквист добио прилику да прошири портфељ на глобалном нивоу.
За њега и његову компанију, ово представља стратешку шансу током реорганизације коју су проузроковале геополитичке санкције према руском енергетском сектору.
Торнквист се истиче приступом који комбинује трговинску агилност са аквизицијама дугорочних средстава.
Под његовим руководством, Гунвор је забиљежио спектакуларан раст у приходима, уз значајне профите и глобално присуство.
Он истиче да компанија располаже више капитала него што је потребно за дневну трговину, што омогућава инвестиције у стабилна средства и диверзификацију пословања.
Иако Гунвор тврди да послује у складу са санкцијама, компанија и њен оснивач неизбјежно су повезани са руским енергетским круговима и политичким мрежама.
Преузимање имовине Лукоила долази у тренутку када руске енергетске компаније реструктурирају своје позиције усљед санкција - што Гунвор види као прилику за ширење у глобалној трговини енергентима.
Торбјорн Торнквист је примјер како трговац сировинама може постати глобални играч, управљајући компанијом која сада преузима значајне међународне функције и имовину енергетских конгломерата као што је Лукоил.
Његов пословни пут показује колико је тржиште енергије повезано са државним интересима, политиком и међународним притисцима.
