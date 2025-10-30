Порасле цијене злата

30.10.2025
09:15
Коментари:0
Цијене злата порасле су данас за 0,9 одсто на 3.964,09 долара по унци подржане слабошћу долара и смањењем каматне стопе Федералних резерви, док су инвеститори остали опрезни у погледу исхода трговинског споразума између предсједника САД и Кине.
Фјучерси злата у САД за испоруку у децембру пали су за 0,6 одсто на 3.977,10 долара по унци, преноси Ројтерс.
Индекс долара пао је за 0,2одсто након што је у сриједу достигла двонедјељни максимум у односу на конкуренте, чинећи злато приступачнијим за власнике других валута.
Економија
Стиже нови евро, познато и када
