Logo

Порасле цијене злата

30.10.2025

09:15

Коментари:

0
Порасле цијене злата
Фото: Pixabay

Цијене злата порасле су данас за 0,9 одсто на 3.964,09 долара по унци подржане слабошћу долара и смањењем каматне стопе Федералних резерви, док су инвеститори остали опрезни у погледу исхода трговинског споразума између предсједника САД и Кине.

Фјучерси злата у САД за испоруку у децембру пали су за 0,6 одсто на 3.977,10 долара по унци, преноси Ројтерс.

Индекс долара пао је за 0,2одсто након што је у сриједу достигла двонедјељни максимум у односу на конкуренте, чинећи злато приступачнијим за власнике других валута.

Евро паре новац

Економија

Стиже нови евро, познато и када

Подијели:

Тагови:

Злато

cijena

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Евро паре новац

Економија

Стиже нови евро, познато и када

2 ч

0
АТВ сазнаје: Кнежевић разријешен, Ћорић нови в.д. директора ИРБ-а

Економија

АТВ сазнаје: Кнежевић разријешен, Ћорић нови в.д. директора ИРБ-а

21 ч

7
Шопинг зона у Зеници

Економија

Гради се највећа шопинг зона у БиХ

1 д

0
Изјаловили се планови Електропривреде: Минус умјесто плуса

Економија

Изјаловили се планови Електропривреде: Минус умјесто плуса

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

26

Цвијановић: Политичко Сарајево пропушта да примијети једну ствар - нови шериф је у граду

11

17

Познати метеоролог открива каква нас зима чека ове године

11

17

Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

11

10

Ватрогасци и полиција на терену: Паук срушио струјне каблове у Бањалуци

11

09

Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner