Изјаловили се планови Електропривреде: Минус умјесто плуса

BiznisInfo

29.10.2025

11:02

Фото: АТВ

Електропривреда БиХ ове године очекује губитак у пословању од чак 61,2 милиона КМ, показале су најновије анализе.

Ово представља потпуни преокрет у односу на првобитни план за 2025. годину, којим је била предвиђена добит прије пореза од 1,6 милиона КМ, пише портал "Бизнис инфо".

Нова процјена донесена је на основу лоших резултата у првом дијелу године и негативних очекивања за остатак периода.

Како је наведено, кључни разлог финансијског минуса јесте огромно смањење производње електричне енергије, а мањак угља и скупа куповина струје довели су до минуса.

Према новим процјенама, до драстичног пада плана дошло је због неколико кључних фактора, а то мање угља, повећана куповине струје и повећања потрошња.

