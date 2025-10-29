Астролози предвиђају: Ко излази из дугова, а за кога ће се паре лијепити

29.10.2025
Грузијски астролози предвиђају поједини знаци коначно ће се ослободити дугова, док ће други добити прилику за додатне изворе прихода.
Кључ успјеха овог мјесеца лежи у мудрим одлукама, контроли трошкова и спремности на нове пословне изазове.
Новембар 2025. године доноси снажне промјене на финансијском плану за све хороскопске знакове.
Овнови могу добити изненадну пословну прилику или фриленс ангажман. Савјет грузијских астролога је да не прихватају понуде без јасних услова и цифара. Боље је кренути полако и сигурно него брзоплето.
Бикове очекује финансијско освежење. Идеално је вријеме да се ријеше старих дуговања и направи план штедње. Импулсивна куповина може бити највећа препрека, поручују грузијски астролози.
За Близанце је новембар мјесец договора и преговора. Ако траже повишицу или желе да продају нешто вредно, сада је тренутак. Потребно је пажљиво читати све уговоре пре потписивања.
Ракови ће осјећати несигурност у вези са новцем, али улагање у образовање, курсеве или нове вјештине може донијети дугорочну стабилност.
Грузијски астролози предвиђају да Лавови могу добити бонус или повећање плате, али је важно да не троше превише вођени поносом. Дио новца треба сачувати за непредвиђене ситуације.
Дјевице ће имати користи од детаљног планирања и контроле трошкова. Избјегавање ризичних инвестиција доноси осјећај сигурности.
За Ваге је кључ успјеха у партнерствима и заједничким пројектима. Потребно је јасно дефинисати правила и обавезе како би се избјегли неспоразуми.
Шкорпије ће се ослободити неисплативих послова или дугова. Ипак, морају пазити на импулсивне трошкове вођене емоцијама.
Стријелчеви ће бити пуни оптимизма, али морају избјегавати превише ризичне инвестиције. Најбоље је тестирати идеје кроз мале кораке.
Јарчеви ће имати прилику да покажу своју дисциплину и посвећеност. Пројекти који захтијевају озбиљност сада могу донети значајан успјех.
Водолије могу зарадити кроз иновативне и неконвенционалне пројекте. Потребно је уложити труд у промоцију и маркетинг
Рибе ће имати појачану интуицију у вези са финансијама. Ипак, важно је провјерити чињенице и не ослањати се само на осјећај.
Новембар 2025. године доноси прилике за финансијско ослобађање и нове изворе прихода. Они који буду спремни да планирају, преговарају и улажу у себе, могу очекивати стабилност и напредак, пише Најжена.
