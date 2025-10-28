Logo

Вјерује се да ловоров лист у новчанику привлачи новац и срећу

28.10.2025

18:13

Вјерује се да ловоров лист у новчанику привлачи новац и срећу

Хиљаде људи широм свијета стављају ловоров лист у новчаник – и тврде да им се живот мијења. Не мораш да вјерујеш у чуда. Довољно је да знаш шта ти треба и да пробаш.

Ловор није само зачин за сарму. Од давнина се користи као симбол побједе, заштите и обиља.

Римљани су га носили као вијенац.

Грци су га спаљивали за прочишћење.

Данас га ти стављаш у новчаник — за новац, срећу и стабилност.

Ловор се повезује са:

Привлачењем новца и прилика

Заштитом од губитака

Појачањем личне енергије и фокуса

Како се користи ловоров лист у новчанику?

Не треба ти амајлија ни скупи кристали. Само:

Један сув ловоров лист (најбоље природно осушен)

Твој новчаник — идеално црни, зелени или црвени (боје новца и енергије)

Јасна намјера — прије него што ставиш лист, реци себи: “Отворен/а сам за обиље и сигурност.”

Стави лист у преграду гдје држиш папирни новац. Не у кованице. Не у картице. Само тамо гдје желиш да видиш раст.

Када је најбоље вријеме?

Нема потребе да то радиш сваког јутра. Довољно је да:

Урадиш ритуал првог у мјесецу

Или на млад Мјесец

Или кад осјетиш да ти треба нови почетак

Мијењај лист кад се поломи, пожути или изгуби мирис. То је знак да је “одрадио своје”.

Бонус трик: напиши жељу на листу

Ако желиш да појачаш ефекат, напиши на ловоров лист тачан износ који ти треба. На пример: “100 евра за рачуне до 15. у мјесецу.” Мозак воли конкретне циљеве. А ловор… воли да их чува.

Да ли стварно ради?

Не обећавамо лото добитак. Али људи кажу да су након овог ритуала:

Добили неочекиване уплате

Нашли новац на улици

Преговарали боље плате

Осјетили више самопоуздања у трошењу и штедњи

Можда је плацебо. Можда је енергија. Можда је само фокус. Али ако ти донесе и трунку више вјере у себе – зар није вриједно покушаја?

Пробај. Не кошта ништа. А можда баш то буде твој мали преокрет

Ловоров лист у новчанику је више од трика – то је твој подсјетник да заслужујеш стабилност, сигурност и мало више среће у свакодневици, преноси Крстарица.

