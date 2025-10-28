Logo

Крај мукама: Већ сада крећу огромне промјене за ова три знака

Извор:

Агенције

28.10.2025

14:57

Коментари:

0
Фото: pixabay

Према хороскопу, тешка времена завршавају се за 3 знака Зодијака послије 28. октобра 2025.

Током растућег Полумјесеца у Јарцу вријеме је да напредују. Овај транзит доноси им веома посебну врсту одлучности и фокуса.

Погинула породица-Београд-26102025

Хроника

Потресне ријечи сестре Дијане која је страдала с мужем и сином

Оно што овај лунарни транзит чини посебно посебним јесте то што се током свега тога осећамо емоционално стабилно.

За 3 хороскопска знака, овај дан сигнализира олакшање. Више нису ометани нити се удаљити од теме. Раде на томе да се извуку из потенцијално исцрпљујуће ситуације и ослободе се.

Универзум им у основи говори да је живот више од пуког преживљавања. Тешка времена су прошла и сада је вријеме да напредују.

Рак

Овај транзит Јарца је ту да вам помогне да повратите равнотежу и постанете један од 3 најсрећнија хороскопска знака 28. октобра 2025.

Дуго сте носили веома интензиван емоционални пртљаг, а сада коначно нешто попушта. И спремни сте да га се ослободите. Ситуација која вам је некада исцрпљивала енергију почиње да се рјешава сама од себе, ослобађајући вас непотребне бриге.

Отарасите се прошлости, научили сте оно што треба да знате и то је довољно. Вјерујете у нове почетке и пружите себи другу шансу. Улазите у стабилнији период. Наставите да се крећете напред са самопоуздањем и не осврћите се

Вага

Ви сте 28. октобра 2025. један од 3 најсрећнија хороскопска знака. Растући Полумјесец у Јарцу смирује ваше емоције, што би вам у овом тренутку заиста могло бити корисно.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Занимљивости

Шта урадити са славском свијећом послије славе?

Оно што се некада чинило превише, сада прелива и ускоро неће остати ништа негативно. Осјетићете олакшање сазнањем да нешто што је некада изазивало напетост више нема моћ над вама.

А то је почетак новог вас, и ви то знате. То је управо оно што вам је било потребно. Ово је ваша прекретница. Посљедњих недјеља изазови су вам дали нову свијест и сада можеш да кренете напред фокусирани. Уз вјеру у себе, направићете прави потез.

Јарац

Растући Полумјесец у вашем знаку дјелује лично, а можда чак и помало досадно. Транзит је ту да привуче вашу пажњу и натјера вас да размишљате.

Били сте тестирани на више начина, али остали сте јаки кроз све то. Овог 28. октобра осјетићете како се плима мијења у вашу корист и постати један од један од 3 најсрећнија хороскопска знака. Коначно! Препреке ослобађају своје упориште, а ваши напори ће коначно бити награђени.

Ово је ваш процес обнове. Учите да издржљивост није у ношењу веће тежине, већ у томе да знаш када је спустити. И то је оно што вас покреће на пут да се обновите под вашим условима. Искористи то максимално, пише "Сенса".

Хороскоп

астрологија

