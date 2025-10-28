Нови језиви детаљи трагедије у Београду

Извор:
Мондо.рс
28.10.2025
14:50
Коментари:0
Потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције Србије изјавио је данас да је за годину дана саобраћајна полиција из саобраћаја искључила више од 50.000 возача под утицајем алкохола, више од 10.000 возача задржано је на тријежњењу због више од 1,2 промила алкохола у крви, што је, сматра он, алармантно за друштво.
Потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције је рекао да је у саобраћајним несрећама, од почетка 2025. године погинуло 397 особа.
Регион
Хрватски парламентарци умањују број жртава Јасеновца
"Од почетка 2025. године живот је изгубило 397 особа, што је за 20 мање него у истом периоду прошле године, али су овакви екстремни случајеви као овај на Новом Београду све чешћи", истакао је Дејан Стевић поводом саобраћајне несреће која се догодила на Новом Београду у којој су живот изгубиле три особе.
Стевић је рекао да је возач који је изазвао ову несрећу био у стању тешке алкохолисаности с обзиром на то да је већ 1,21 промил тешка алкохолисаност и подразумијева обавезно полицијско задржавање до отрежњења.
Према његовим ријечима, тај човјек је пио цијели дан, па сјео за волан што значи да је свјесно одлучио да вози у таквом стању и да се такав врати кући.
Хроника
Потресне ријечи сестре Дијане која је страдала с мужем и сином
"Имао је и сувозача, који је тешко повријеђен. Користио је и наркотике. Умјесто да укочи када је видио црвено свјетло, он је додао гас и возио 130 километара на сат. Аутомобил тежак тону и по, при тој брзини, при удару ствара силу притиска од 27 тона као да на вас удари 47 путничких возила. Још у бочни дио аутомобила. Нажалост, дијете су наше колеге пронашле у гепеку", изјавио је потпуковник.
Дејан Стевић је додао да је међу страдалима и његов колега, дугогодишњи припадник саобраћајне полиције који је 21 годину бранио безбједност саобраћаја у Београду.
"Ужасна трагедија. Сви ми размишљамо о томе како је ово могло да се спријечи. Он са толиким процентом алкохолом у крви, није смио да буде ни сувозач. Као Управа саобраћајне полиције, процесуирали смо више од милион прекршаја различитих врста. Ако знамо да у Србији има око 3,3 милиона регистрованих возила, то значи да је сваки други возач барем једном прекршио прописе", истакао је Стевић.
Република Српска
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Свијет
2 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
24
16
19
16
19
16
12
16
10
Тренутно на програму