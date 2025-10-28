Logo

Нови језиви детаљи трагедије у Београду

Извор:

Мондо.рс

28.10.2025

14:50

Коментари:

0
Нови језиви детаљи трагедије у Београду
Фото: Printscreen/Instagram/192_rs

Потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције Србије изјавио је данас да је за годину дана саобраћајна полиција из саобраћаја искључила више од 50.000 возача под утицајем алкохола, више од 10.000 возача задржано је на тријежњењу због више од 1,2 промила алкохола у крви, што је, сматра он, алармантно за друштво.

Потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције је рекао да је у саобраћајним несрећама, од почетка 2025. године погинуло 397 особа.

jasenovac

Регион

Хрватски парламентарци умањују број жртава Јасеновца

"Од почетка 2025. године живот је изгубило 397 особа, што је за 20 мање него у истом периоду прошле године, али су овакви екстремни случајеви као овај на Новом Београду све чешћи", истакао је Дејан Стевић поводом саобраћајне несреће која се догодила на Новом Београду у којој су живот изгубиле три особе.

Стевић је рекао да је возач који је изазвао ову несрећу био у стању тешке алкохолисаности с обзиром на то да је већ 1,21 промил тешка алкохолисаност и подразумијева обавезно полицијско задржавање до отрежњења.

Према његовим ријечима, тај човјек је пио цијели дан, па сјео за волан што значи да је свјесно одлучио да вози у таквом стању и да се такав врати кући.

Погинула породица-Београд-26102025

Хроника

Потресне ријечи сестре Дијане која је страдала с мужем и сином

"Имао је и сувозача, који је тешко повријеђен. Користио је и наркотике. Умјесто да укочи када је видио црвено свјетло, он је додао гас и возио 130 километара на сат. Аутомобил тежак тону и по, при тој брзини, при удару ствара силу притиска од 27 тона као да на вас удари 47 путничких возила. Још у бочни дио аутомобила. Нажалост, дијете су наше колеге пронашле у гепеку", изјавио је потпуковник.

Дејан Стевић је додао да је међу страдалима и његов колега, дугогодишњи припадник саобраћајне полиције који је 21 годину бранио безбједност саобраћаја у Београду.

"Ужасна трагедија. Сви ми размишљамо о томе како је ово могло да се спријечи. Он са толиким процентом алкохолом у крви, није смио да буде ни сувозач. Као Управа саобраћајне полиције, процесуирали смо више од милион прекршаја различитих врста. Ако знамо да у Србији има око 3,3 милиона регистрованих возила, то значи да је сваки други возач барем једном прекршио прописе", истакао је Стевић.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

трагедија

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Иванић остаје опозиционар који ужива у привилегијама и скровиштима

Република Српска

Кошарац: Иванић остаје опозиционар који ужива у привилегијама и скровиштима

2 ч

0
Крсна слава црква православље

Занимљивости

Шта урадити са славском свијећом послије славе?

2 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Што прије почнемо дјеловати разумом, сила ће морати да уступи

2 ч

3
Сијарто: Немогуће створити европску безбједносну архитектуру без Русије

Свијет

Сијарто: Немогуће створити европску безбједносну архитектуру без Русије

2 ч

0

Више из рубрике

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Пуцњава испред кафића у Челинцу, ухапшен осумњичени

1 ч

0
Погинула породица

Хроника

Потресне ријечи сестре Дијане која је страдала с мужем и сином

1 ч

0
Огласила се рођака возача који је усмртио трочлану породицу

Хроника

Огласила се рођака возача који је усмртио трочлану породицу

2 ч

0
У тешкој несрећи погинула једна особа: Аутомобил од силине ударца завршио у каналу поред пута

Хроника

У тешкој несрећи погинула једна особа: Аутомобил од силине ударца завршио у каналу поред пута

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Након вјенчања, Ана и Рале ће живјети у овој луксузној вили на Авали

16

19

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

16

19

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

16

12

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

16

10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner