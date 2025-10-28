Додик: Што прије почнемо дјеловати разумом, сила ће морати да уступи

Извор:
Наша ријеч није против било кога, већ за сваког ко вјерује да се свијет може водити разумом, а не силом, јер што прије почнемо дјеловати разумом, сила ће морати да уступи, рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик у обраћању на Међународној конференцији о европској безбједности у Минску.
Додик је рекао да Република Српска учествује у регионалним механизнима контроле, подржава хуманост, а одбацује хаос.
- Цијенимо Бјелорусију, која попут Републике Српске разумије да је слобода највећа одговорност. Белорусија указује да је могуће бити свој - истакао је он.
Додик је рекао да Српска вјерује у мир и дијалог и у сарадњу, да чува искрено пријатељство са Русијом, а истовремено проналази пут у односима са Кином.
- Са новом администрацијом САД покушавамо да успоставимо нове канале комуникације - навео је он.
Додик је истакао да су Дејтонски мировни споразум срушиле неодговорне елите Западне Европе које су покушале да наметну нове системе и нове приоритете.
Навео је да су са конференције у Минску послате поруке мира.
- Минск је град мира, град који као и Република Српска разумије вриједности и тежину одговорности да се не буде подређен, него само свој - истакао је он.
Додик је рекао да "Република Српска овдје долази са јасним увјерењем - Евроазија може саградити безбједност само на принципу правде и међусобног поштовања".
- Грешке Брисела, када су признали да не поштују Мински споразум, довеле су до сукоба у Украјини. Зато је важно да вјерујемо у дијалог. Вјерујемо да мора да постоји дијалог, а не доминација, вјерујемо у хармонију. Мир је договор који траје, поштовање које се силом не може наметнути. Ми на Балкану смо то кроз тешка изазовна времена научили - истакао је Додик.
Он је рекао да се "НАТО вјежбао на Балкану" и да то желе да понове, да изолују Русију и овладају оним што је њихова тежња, а то су ресурси које немају.
Додик је истакао да ЕУ данас нема ниједног видљивог лидера, сировине, енергетику ни ријетке минерале.
- Покушали су блефирати вриједностима. Када се супротставите, као што смо ми урадили, онда вас искључују из процеса, онемогућавају финансирање пројеката и стварају одређене проблеме. Али у Европи можемо да видимо и Мађарску и премијера Виктора Орбана, чија политика је политика мира и стабилности - навео је Додик.
Он је поручио да Евроазија мора да буде континент мостова, БРИКС-а и других форума који су доказ да мултиполарност није пријетња него шанса.
- Зато ми из Републике Српске снажно подржавамо идеје да се кроз такве механизме развија европска повеља мултиполарности, документа кроз који свака земља бира свој пут и свој мир. Подржавамо идеје да се кроз такве механизме развија европска повеља мултиполарности, документа кроз који свака земља бира свој пут и свој мир - рекао је Додик.
Он је нагласио да ратоборна реторика данас чини више штете, него само оружје и да је потребно усвојити кодекс одговорне комуникације.
Минска међународна конференција о евроазијској безбједности у Минску окупила је делегације из више од 40 земаља и седам међународних организација, међу којим су и представници Републике Српске.
Главна тема дводневне конференције је "Глобални свјетски /не/ред и евроазијска безбједносна слагалица".
Скуп са одржава под покровитељством Министарства спољних послова Бјелорусије.
Подсјећамо, Додик се данас у Минску састао са руским министром иностраних послова Сергејем Лавровом, министром спољних послова Мађарске Петером Сијартом и бјелоруским предсједником Александром Лукашенком.
