Одлази Кристијан Шмит?!

28.10.2025

14:01

Нијемац Кристијан Шмит завршио је каријеру у Босни и Херцеговини, тврди портал "политички.ба", позивајући се на неименоване дипломатске изворе.

Портал наводи да им је потврђено да ће Шмит напустити БиХ.

"Неће се то десити одмах, да не би било очигледно, али Шмит је прошлост", каже један од дипломатских извора поменутог портала.

мазалица

Република Српска

Мазалица: Иванићу смета борба за заштиту Српске

Други прецизира да се одлазак очекује у првој половини наредне године.

Саговорници портала "политички.ба" наводе и да то не значи гашење Канцеларије високог представника, као ни Бонских овлаштења. Оне наводно остају, али као крајње средство.

Тако је за сада!

"Умеђувремену, изабраће се нови високи представник, који мора имати одобрење Савјета безбједности Уједињених нација! И то је - за сада - план. Вашингтона", пише портал.

Како се да ље тврди, плану се, за сада, посебно противе Њемачка и Велика Британија.

"Званични Лондон, а нарочито Берлин, упозоравају да би провођење тог 'дила' било катастрофално по досадашњу политику међународне заједнице", тврди се у чланку.

Питање је, тврди се даље, шта ће се дешавати са бројним одлукама претходних високих представника.

"Шмит ће, по свему судећи, наредне године отићи како је и дошао. Праћен контраверзама. А дошао је вољом Ангеле Меркел која је тада гасила пожар у коалицији са Хришћанском социјалном унијом. Баварски политичар добио је посао у БиХ како би му се - барем привремено - задовољила амбиција, али и стабилизоваала коалиција у Њемачкој", пише портал.

Срђан Амиџић

Економија

Амиџић: Економска активност из ЕУ се сели у друге зоне

У тексту се даље додаје да је стварну моћ у БиХ имао бивши амерички амбасадор Мајкл Марфи, којег је Шмит слијепо слушао.

"Да се питало Марфи, Шмит би безмало сваки дан доносио неке одлуке и наметао измјене. Но, Нијемац није био баш толико агилан. Али јесте слушао Марфија", наводи се у тексту.

Промјеном власти у Америци, стоји даље у чланку, Шмит је за Вашингтон престао да буде "високи представник" због наметања чему се администрација Доналда Трампа оштро противи.

"Шмит је, уз подршку Европљана, посегнуо за Бонским овлаштењима. Наметнуо је измјене Закона о буџету БиХ. Американци су бурно реаговали. 'Е, доста!' била је порука из Вашингтона. Шмит је за њих престао бити високи представник", пише портал.

САД су редовно биле нијеме на сједницама ПИК-а и нису имале званични став на било какве потезе Шмита или нека битна дешавања у БиХ. У медијима је већ у то вријеме циркулисала спекулација да се и Американци повлаче из ОХР-а. Уплата дотације из САД, виталне за функционирање ове институције, каснила је.

"Када је дошла, био је то пакет - ненаписана, али јасна порука - Шмит мора отићи, ОХР и Бонска овлаштења требају остати. Али под нашим условима", пише "политички" и наводи да Кристијан Шмит вјероватно није свјесно уништио ОХР.

На крају текста се тврди да активности на избору високог представника још увијек нису почеле.

