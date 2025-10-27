Logo

Цвијановић: Поједини измишљају и манипулишу да им чак и НАТО мора објаснити

АТВ

27.10.2025

19:59

Цвијановић: Поједини измишљају и манипулишу да им чак и НАТО мора објаснити
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да појединци толико измишљају и манипулишу да им чак и НАТО мора објаснити.

Цвијановићева је ово написала на Иксу поводом оглашавања из сједишта НАТО-а у Бриселу да одобрење Индивидуално прилагођеног партнерског програма за мир /ИТПП/ не прејудицира било какву одлуку о будућем чланству НАТО савезу, које остаје суверено право власти БиХ, нити се бави питањем "државне имовине".

Жељка Цвијановић

NATO

