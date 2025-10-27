Никшић о објављеним компромитујућим порукама: Очигледно потичу из тужилачких списа

Извор:
Након што су синоћ објављене компромитујуће поруке које указују на злоупотребу положаја, трговину утицајем и корупцију, огласио се премијер Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ) Нермин Никшић.
У емисији "Истрага седмице" објављене су преписке путем СМС порука између в.д. директора ФУП-а Вахидина Муњића, премијера Нермина Никшића, службеника ФУП-а Мухамеда Охрановића који је координатор између кабинета премијера и в.д. директора ФУП-а, директора Судске полиције Џенада Гроше, шефице Никшићевог кабинета Аријане Хусеиновић-Ајановић и других.
Никшић је казао како жели нагласити три ствари те је потврдио како објављене комуникације потичу из доказног материјала у посједу Тужилаштва.
"Као прво, јавност има право знати истину. Ово је фабрикована афера, покушај оних који ће, ако и кад Тужилаштво обави свој посао, бити хапшени због криминала и пљачке земље. Пласирају као нову информацију да сам интервенисао да Тужилаштво одради посао за који је задужено. То је информација стара двије године и зато подсјећам да сам у интервјуу за Фаце ТВ, 17. новембра 2023., јавно рекао да тражим од Федералне управе полиције да све провјере. Дакле, ништа ново, ништа тајно и, дефинитивно, ништа противзаконито", каже Никшић.
Додаје како актуелна власт не злоупотребљава систем него га тјера да ради.
"Као друго, одбацујем све инсинуације о мом наводном утицају на полицијске истраге или да због утицаја на евентуалне истраге тргујем именовањима у јавним предузећима. Управо супротно - 24. октобра сам се лично обратио Високом судском и тужилачком савјету БиХ, као и Посебном одјелу за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Федерације БиХ, са захтјевом да провјере све наводе о мом могућем посредовању при запошљавању и уколико се утврди основ, покрену поступак. Борба против криминала и корупције остаје мој апсолутни приоритет. Од тога не одустајем и то ће и даље бити темељ мог дјеловања", истиче.
Као трећу ставку је навео поријекло објављене преписке.
"Пошто објављене поруке очито потичу из тужилачких списа, ријеч је о озбиљном криминалу, кршењу закона и директном нападу на правосудне институције. Нема правне државе ако из институција цуре докази. Није важно ко је мета, важно је да се закон примјењује једнако на све. Нико, па ни они који располажу доказима у тужилачким предметима, нема право износити податке из истрага у јавност нити их користити за политичке обрачуне. Такво поступање је незаконито, нарушава интегритет истрага и додатно урушава повјерење грађана у институције система. Очекујем да надлежне институције у складу са законом реагирају и предузму потребне мјере", поручио је Никшић.
