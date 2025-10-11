Logo

Минић: Никшић шаље отровне стријеле да би скренуо пажњу са породичног бизниса

Извор:

АТВ

11.10.2025

16:38

Минић: Никшић шаље отровне стријеле да би скренуо пажњу са породичног бизниса
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић указао је да премијер ФБиХ Нермин Никшић константно шаље отровне стријеле ка Републици Српској, подижући националистичку реторику и тензије да би скренуо пажњу са породичног бизниса.

Минић је навео да, федерални медији, додуше ријетко, пишу да компанија "Игман", којом управља Влада ФБиХ, сваког мјесеца исплаћује између 100.000 и 150.000 КМ фирми "ЦТК" Коњиц, чији су сувласници Никшићеви син и брат.

Свијет

Дијете се удавило у базену хотела

"Док сије мржњу према Српској и завађа народ - породични бизнис расте", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Тагови:

Нермин Никшић

Саво Минић

