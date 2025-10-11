Минић: Никшић шаље отровне стријеле да би скренуо пажњу са породичног бизниса

Извор:
АТВ
11.10.2025
16:38
Коментари:1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић указао је да премијер ФБиХ Нермин Никшић константно шаље отровне стријеле ка Републици Српској, подижући националистичку реторику и тензије да би скренуо пажњу са породичног бизниса.
Минић је навео да, федерални медији, додуше ријетко, пишу да компанија "Игман", којом управља Влада ФБиХ, сваког мјесеца исплаћује између 100.000 и 150.000 КМ фирми "ЦТК" Коњиц, чији су сувласници Никшићеви син и брат.
"Док сије мржњу према Српској и завађа народ - породични бизнис расте", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Премијер ФБиХ Нермин Никшић константно шаље отровне стријеле ка Републици Српској, подижући националистичку реторику и тензије да би скренуо пажњу са породичног бизниса.— Саво Минић (@minic_savo) October 11, 2025
Федерални медији, додуше ријетко, пишу да компанија „Игман“, којом управља Влада Федерације БиХ, сваког…
