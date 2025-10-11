Четири особе убијене у масовној пуцњави, више рањених

11.10.2025
Четири особе су убијене, а најмање 12 других је рањено у пуцњави која се догодила данас 11. октобра у граду Лиланд, савезна држава Мисисипи, саопштили су званичници.
Градоначелник Лиланда, Џон Ли, рекао је за ЦБС Њуз да се пуцњава догодила око поноћи и да су четири рањене особе хеликоптером пребачене у локалне болнице. За сада нема информација о њиховом здравственом стању.
Нико још није ухапшен, а истрага је у току.
Ли је рекао да се пуцњава догодила у главној улици. У том тренутку у граду су се налазили људи који су дошли на прославу поводом утакмице за повратак бивших ученика средње школе Лиланд.
На сајту школског дистрикта наведено је да је средња школа Лиланд тог дана требало да игра утакмицу против средње школе Чарлстон.
Лиланд је мали град у округу Вашингтон, са око 4.000 становника, према подацима из пописа становништва из 2020. године.
