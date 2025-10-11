Лични љекар проговорио о здравственом стању Доналда Трампа

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп није само у изврсном здравственом стању, него је и у знатно бољој форми него што би то сугерисале његове године, рекао је његов лични љекар.
Након рутинског љекарског прегледа у петак у војној болници Валтер Рид у близини главног града Вашингтона, доктор Шон Барбабеља закључио је да Трамп има срце и крвоток 65-годишњака, упркос томе што предсједник има 79 година.
Стручњаци из различитих поља подвргли су Трампа свеобухватном здравственом прегледу, према Барбабељином завршном извјештају, које је објавила Бијела кућа.
Резултат: Трамп је и даље у изузетном здрављу, показујући снажне кардиоваскуларне, плућне, неуролошке и физичке перформансе.
"Као предсједник, Трамп је у потпуности способан испунити свој захтјевни дневни распоред", наводи се у извјештају.
Осим тога, примио је неколико вакцина у припреми за надолазећа путовања у иностранство, укључујући довакцинацију против корона вируса.
У САД је уобичајено да предсједници редовно дају јавне информације о свом здравственом стању – не зато што је то законски обавезно, него зато што се то током година развило у ритуал којем мало који актуелни званичник може избјећи. Посљедњих мјесеци више се пута нагађало о Трамповом здрављу, а интернетом су кружиле слике модрица – неке прекривене шминком – на његовим рукама и натеченим ногама.
Трамп је модрице објаснио као посљедицу честог руковања, а његов портпарол Каролин Левит такође је као узрок навела употребу лијекова за разрјеђивање крви. У јулу је Бијела кућа објавила да Трамп пати од хроничне венске инсуфицијенције, безопасног стања вена на ногама које се јавља углавном код старијих особа.
