Лични љекар проговорио о здравственом стању Доналда Трампа

Извор:

Агенције

11.10.2025

15:49

Лични љекар проговорио о здравственом стању Доналда Трампа
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп није само у изврсном здравственом стању, него је и у знатно бољој форми него што би то сугерисале његове године, рекао је његов лични љекар.

Након рутинског љекарског прегледа у петак у војној болници Валтер Рид у близини главног града Вашингтона, доктор Шон Барбабеља закључио је да Трамп има срце и крвоток 65-годишњака, упркос томе што предсједник има 79 година.

Стручњаци из различитих поља подвргли су Трампа свеобухватном здравственом прегледу, према Барбабељином завршном извјештају, које је објавила Бијела кућа.

Драган Стојковић Пикси

Фудбал

Србија без једног од најбољих играча и против Андоре

Резултат: Трамп је и даље у изузетном здрављу, показујући снажне кардиоваскуларне, плућне, неуролошке и физичке перформансе.

"Као предсједник, Трамп је у потпуности способан испунити свој захтјевни дневни распоред", наводи се у извјештају.

Осим тога, примио је неколико вакцина у припреми за надолазећа путовања у иностранство, укључујући довакцинацију против корона вируса.

У САД је уобичајено да предсједници редовно дају јавне информације о свом здравственом стању – не зато што је то законски обавезно, него зато што се то током година развило у ритуал којем мало који актуелни званичник може избјећи. Посљедњих мјесеци више се пута нагађало о Трамповом здрављу, а интернетом су кружиле слике модрица – неке прекривене шминком – на његовим рукама и натеченим ногама.

prevara pixabay

Љубав и секс

Затекао супругу у односу с комшијом: Његова одлука шокирала све

Трамп је модрице објаснио као посљедицу честог руковања, а његов портпарол Каролин Левит такође је као узрок навела употребу лијекова за разрјеђивање крви. У јулу је Бијела кућа објавила да Трамп пати од хроничне венске инсуфицијенције, безопасног стања вена на ногама које се јавља углавном код старијих особа.

