Затекао супругу у односу с комшијом: Његова одлука шокирала све

11.10.2025
15:42
Један човјек прије неколико година испричао је са каквом ситуацијом се суочио.
У једној ноћи доживио је двије ставри које су га шокирале.
Све се десило у ноћи када је сазнао да га супруга вара.
"Обоје имамо по 35 година, у браку смо 10 година и имамо двије предивне кћерке. Моја супруга ради као мобилна фризерка, одлази по позиву у кућне посјете клијентима, и то нам је одлично дошло јер може да посвети доста времена дјеци", каже он и додаје:
"Већ шест мјесеци шиша нашег првог комшију. Он је билдер и има 42 године. Претходног викенда је увече отишла код њега, и послије извјесног времена сам се сјетио да ми треба нешто из њеног аута. Међутим, нисам могао да нађем кључеве и дошао сам до комшијине куће и срце ми је стало када сам погледао кроз прозор".
Призор га је следио.
"Њих двоје су жестоко водили љубав. Прво што сам примијетио је да је он веома обдарен и да она ужива с њим много више него са мном. Пао ми је мрак на очи и хтио сам да улетим унутра и направим хаос, али онда се догодило нешто сасвим неочекивано… осјетио сам колико сам узбуђен овим призором и нисам могао да вјерујем шта се дешава", објашњава мушкарац, преноси "Еспресо".
"Увијек сам био параноичан у вези са величином мог полног органа, и сада када сам их видио у акцији, јасно ми је зашто. Ништа нисам рекао супрузи. Иако ме је повриједила њена превара, ипак мислим да бих требао да се опустим и пустим да ствари иду својим током", признаје Енглез.
"Никако не могу да заборавим шта сам видио, и једва чекам репризу. Стално јој помињем комшију и надам се да ће га убрзо поново шишати, да све могу да гледам. Да ли сам ја настран?", закључио је мушкарац.
