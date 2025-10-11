Logo

Шта је Новак Ђоковић изгубио испадањем у Шангају

Извор:

Телеграф

11.10.2025

15:06

Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају
Фото: Tanjug/P Photo/Andy Wong

Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, поражен је у полуфиналу Мастерса у Шангају пошто га је савладао Валентан Вашеро у два сета 6:3, 6:4.

Новак је одиграо меч испод просјека, играо је против мотивисаног ривала и имао је много проблема. То ипак не умањује успјех 204. на свијету.

Валентин Вашеро

Тенис

Валентин Вашеро срушио Ђоковића па изјавом одушевио Србе

Наиме, Ђоковић је бранио финале из 2024. године и 650 АТП поена.

Због тога је полуфиналом у Кини ове године изгубио 250, и остаје му 400 бодова из Шангај, преноси "Телеграф".

Прошле године је у финалу поражен од Јаника Синера резултатом 7:6, 6:3, сада ће се тамо наћи Вашеро, који чека или свог рођака Артура Риндеркнеша или Данила Медведева.

Валентин Вашеро

Тенис

Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

Ипак, Ноле је на овом турниру зарадио пријекопотребне поене за пласман на Завршни мастерс и тренутно је трећи у трци, и првом испдо црте бежи 1.590 бодова. Тако да није све тако црно!

Ђоковић је зарадио и 332.160 долара полуфиналом Шангаја.

