Шта је Новак Ђоковић изгубио испадањем у Шангају

Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, поражен је у полуфиналу Мастерса у Шангају пошто га је савладао Валентан Вашеро у два сета 6:3, 6:4.
Новак је одиграо меч испод просјека, играо је против мотивисаног ривала и имао је много проблема. То ипак не умањује успјех 204. на свијету.
Наиме, Ђоковић је бранио финале из 2024. године и 650 АТП поена.
Због тога је полуфиналом у Кини ове године изгубио 250, и остаје му 400 бодова из Шангај, преноси "Телеграф".
Прошле године је у финалу поражен од Јаника Синера резултатом 7:6, 6:3, сада ће се тамо наћи Вашеро, који чека или свог рођака Артура Риндеркнеша или Данила Медведева.
Ипак, Ноле је на овом турниру зарадио пријекопотребне поене за пласман на Завршни мастерс и тренутно је трећи у трци, и првом испдо црте бежи 1.590 бодова. Тако да није све тако црно!
Ђоковић је зарадио и 332.160 долара полуфиналом Шангаја.
