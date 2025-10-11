Новаку Ђоковићу се ово никада није десило у каријери

Извор:
Телеграф
11.10.2025
12:48
Нажалост, није могао. Борио се од почетка турнира Новак Ђоковић највише са собом и временским условима у Шангају, мало и са ривалима, а дошао је коначно и онај који га је поразио.
Нажалост, у полуфиналу је од њега бољи био Валентан Вашеро у два сета 6:3, 6:4.
Тенис
Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића
И поред тога што је меч започео брејком, ривал је брзо на почетку меча узвратио, поравнао, а након медицинског тајм-аута и масаже леђа за Србина при резултату 4:3, направио брејк и повео.
У другом сету резултат је био изједначен до 4:4, у деветом гему је брејк направио Вашеро, да би Ђоковић пропустио да се врати експресно и због тога ће ривал играти против Данила Медведева или Артура Риндеркнеша у финалу.
Тежак пораз за Нолета је најтежи икада на Мастерсима и Грен слем турнирима, судећи према информацијама на сајту АТП.
Тенис
Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића
Наиме, пораз од Луке Нардија из Италије као 123. на свету је био до сада неуспјех против најниже рангираног играча на листи на Грен слему или Мастерсу, а сада је та маргина помјерена доле на 204. позицију, пише "Телеграф".
