''Биће покренут уставни спор о одлукама којима се дерогира Устав Републике Српске''

Извор:

СРНА

11.10.2025

12:28

Фото: Tanjug/AP/Sergei Ilnitsky

Предсједник Републике Српске Милорад Додик најавио је да ће код Уставног суда Републике Српске бити покренут уставни спор због дерогирања Устава Републике Српске одлукама и законима на нивоу БиХ.

"Устав каже да предсједник Републике може само да одступи са позиције ако поднесе оставку. Ја нисам поднио оставку, нити имам намјеру. Друго је ако неко покрене питање опозива и могу бити опозван на исти начин како сам изабран, то значи да се иде на референдум и добије се 50 одсто плус један глас. То Устав познаје", рекао је Додик новинарима.

Он је указао да је Уставни суд БиХ у случају "Љубић" и у неким другим одлукама јасно назначио да се одлукама и законима на нивоу БиХ, па и судским одлукама, не могу дерогирати устави БиХ и Републике Српске.

Додик је навео да је овим што је донесено у вези са пресудом Суда БиХ дерогиран Устав Републике Српске.

"Ови мајстори у Сарајеву сматрали су да је њима све доступно, рачунајући да никада неће проћи вријеме лова на нас у Републике Српској, али очигледно да се неке ствари дешавају. Чињеница је да чекамо сада одлуку Уставног суда у вези са захтјевом за привремену мјеру која треба да обустави сва извршења и акта која су до сада донесена", навео је Додик.

Он је додао да и то траје необичајно дуго, али је изразио увјерење да ће брзо доћи.

"Немам ја нека посебна очекивања у том погледу, а нама је потребно да завршимо на нивоу Уставног суда БиХ тај процес и да се упутимо на Суд за људска права у Стразбуру, гдје нас чека маса одлука сличне нарави које су поништене само зато што се није поштовала хијерархија законодавства", истакао је Додик.

Он је рекао да је зато важно да Уставни суд Републике Српске доноси своје одлуке и да укаже на то да је то било рушење Устава и да то није у складу са уставности.

"То ће нам помоћи у Стразбуру и на многим другим мјестима гдје се будемо жалили", нагласио је Додик.

