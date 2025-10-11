Америчке трупе почеле да стижу у Израел

Извор:
СРНА
11.10.2025
12:10

Америчке трупе почеле су да стижу у Израел да би успоставиле координациони центар за надгледање спровођења споразума о прекиду ватре у Гази, рекла су два званичника Еј-Би-Си њузу.
Ниједан амерички војник неће ући у Газу, нагласили су званичници.
Према ријечима једног од њих, 200 војника који су послати у Израел специјализовани су за транспорт, планирање, логистику, безбједност и инжењеринг.
Они ће радити заједно са представницима других партнерских земаља, приватног сектора и невладиних организација.
Координациони центар је први корак у доприносу реализацији мировног процеса, за шта је потребна обимна координација хуманитарне, логистичке и безбједносне помоћи.
