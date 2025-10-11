Logo

Медведев: Путин придаје велики значај односима са Пјонгјангом

Извор:

СРНА

11.10.2025

08:58

Коментари:

0
Медведев: Путин придаје велики значај односима са Пјонгјангом
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин придаје велики значај развоју односа између Русије и Сјеверне Кореје, изјавио је у замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.

- Желио бих да пренесем пријатељске поздраве вашег колеге, предсједника Владимира Путина, који придаје велики значај свеобухватном развоју наших билатералних веза - рекао је Медведев током састанка са сјевернокорејским лидером Ким Џонг Уном у Пјонгјангу.

ilu-ruža-28082025

Свијет

Мајка сломљена од бола: Пронашла кћерку (18) мртву у кревету након журке

Медведев је додао да Москва цијени одлуке сјевернокорејског лидера у вези са развојем односа двије земље.

- Херојство војника који су бранили нашу земљу у Курској области и притекли нам у помоћ заувијек ће остати у нашем сјећању. То је практично ујединило наше народе на дуги низ година и ушло у ризницу наших односа - рекао је руски званичник.

Амиџић- 01092025

БиХ

Амиџић сутра о успостављању рецирпоцитета у поврату ПДВ-а

Русија намјерава да досљедно испуњава обавезе из споразума о свеобухватном стратешком партнерству са Сјеверном Корејом, нагласио је Медведев.

Подијели:

Тагови:

Дмитриј Медведев

Владимир Путин

Pjongjang

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Jesen, vremenska prognoza

Друштво

Какво нас вријеме очекује током дана?

4 ч

0
Упозорење за возаче: Одрони на више путних праваца

Друштво

Упозорење за возаче: Одрони на више путних праваца

4 ч

0
У Српској рођене 22 бебе

Друштво

У Српској рођене 22 бебе

4 ч

0
Најмање 27 мртвих у поплавама у Мексику

Свијет

Најмање 27 мртвих у поплавама у Мексику

4 ч

0

Више из рубрике

Ruža cvijet

Свијет

Мајка сломљена од бола: Пронашла кћерку (18) мртву у кревету након журке

3 ч

0
Најмање 27 мртвих у поплавама у Мексику

Свијет

Најмање 27 мртвих у поплавама у Мексику

4 ч

0
Страхиња Јокић

Свијет

Брат Николе Јокића осуђен у Америци због ударања навијача

4 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп: САД ће од 1. новембра увести додатну царину од 100 одсто на увоз из Кине

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

48

Новаку Ђоковићу се ово никада није десило у каријери

12

45

Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

12

39

Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

12

36

Загађење микропластиком веће него што се мислило

12

30

Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner