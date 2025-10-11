Медведев: Путин придаје велики значај односима са Пјонгјангом

Извор:
СРНА
11.10.2025
08:58
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин придаје велики значај развоју односа између Русије и Сјеверне Кореје, изјавио је у замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
- Желио бих да пренесем пријатељске поздраве вашег колеге, предсједника Владимира Путина, који придаје велики значај свеобухватном развоју наших билатералних веза - рекао је Медведев током састанка са сјевернокорејским лидером Ким Џонг Уном у Пјонгјангу.
Свијет
Мајка сломљена од бола: Пронашла кћерку (18) мртву у кревету након журке
Медведев је додао да Москва цијени одлуке сјевернокорејског лидера у вези са развојем односа двије земље.
- Херојство војника који су бранили нашу земљу у Курској области и притекли нам у помоћ заувијек ће остати у нашем сјећању. То је практично ујединило наше народе на дуги низ година и ушло у ризницу наших односа - рекао је руски званичник.
БиХ
Амиџић сутра о успостављању рецирпоцитета у поврату ПДВ-а
Русија намјерава да досљедно испуњава обавезе из споразума о свеобухватном стратешком партнерству са Сјеверном Корејом, нагласио је Медведев.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч1
Најновије
Најчитаније
12
48
12
45
12
39
12
36
12
30
Тренутно на програму