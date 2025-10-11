Logo

Брат Николе Јокића осуђен у Америци због ударања навијача

Извор:

Телеграф

11.10.2025

08:06

Коментари:

0
Страхиња Јокић
Фото: Facebook/Screenshot

Страхиња Јокић, брат Николе Јокића, осуђен је на 12 мјесеци условне казне због насилног инцидента са навијачем током плеј-оф меча Денвер Нагетса 2024. године, преноси амерички ТМЗ Спортс.

Према подацима тужилаштва у Денверу, судија је изрекао казну у петак, након што се Страхиња изјаснио кривим за неовлашћени улазак на терен и нарушавање јавног реда и мира.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: САД ће од 1. новембра увести додатну царину од 100 одсто на увоз из Кине

Инцидент се догодио током меча плеј-офа Нагетси – Лејкерси, 22. априла 2024. године. На снимцима се види како Страхиња удара мушкарца право у лице након посљедњег звука сирене, а званичници тврде да је ударац изазвао потрес мозга.

Првобитно се изјашњавао да није крив, тврдећи да је дјеловао у одбрани старије особе која се налазила у близини.

Страхиња Јокић је раније виђан на утакмицама Николе Јокића више пута прије инцидента, иако није јасно да ли је од тада поново био у Балл Арени да гледа троструког МВП-а.

Никола Јокић се, у међувремену, припрема за своју 11. сезону у НБА, која почиње крајем овог мјесеца.

Полиција Србија

Хроника

Тинејџер (16) примљен у Ургентни центар: Тврди да је избоден ножем насред улице

Да подсјетимо, суђење је почело у августу. Тада се Страхиња Јокић се појавио у Окружном суду у Денверу, гдје је започето суђење након што је ударио навијача на утакмици у априлу.

Подијели:

Тагови:

Strahinja Jokić

Никола Јокић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп: САД ће од 1. новембра увести додатну царину од 100 одсто на увоз из Кине

4 ч

1
Свашта: Ово је Макронов шести премијер у 2 године

Свијет

Свашта: Ово је Макронов шести премијер у 2 године

14 ч

1
Њемачка шаље Украјини оружје - откривено и како ће га наплатити

Свијет

Њемачка шаље Украјини оружје - откривено и како ће га наплатити

14 ч

0
Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

Свијет

Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

48

Новаку Ђоковићу се ово никада није десило у каријери

12

45

Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

12

39

Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

12

36

Загађење микропластиком веће него што се мислило

12

30

Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner