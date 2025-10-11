Брат Николе Јокића осуђен у Америци због ударања навијача

Извор:
Телеграф
11.10.2025
08:06
Коментари:0
Страхиња Јокић, брат Николе Јокића, осуђен је на 12 мјесеци условне казне због насилног инцидента са навијачем током плеј-оф меча Денвер Нагетса 2024. године, преноси амерички ТМЗ Спортс.
Према подацима тужилаштва у Денверу, судија је изрекао казну у петак, након што се Страхиња изјаснио кривим за неовлашћени улазак на терен и нарушавање јавног реда и мира.
Инцидент се догодио током меча плеј-офа Нагетси – Лејкерси, 22. априла 2024. године. На снимцима се види како Страхиња удара мушкарца право у лице након посљедњег звука сирене, а званичници тврде да је ударац изазвао потрес мозга.
Првобитно се изјашњавао да није крив, тврдећи да је дјеловао у одбрани старије особе која се налазила у близини.
Страхиња Јокић је раније виђан на утакмицама Николе Јокића више пута прије инцидента, иако није јасно да ли је од тада поново био у Балл Арени да гледа троструког МВП-а.
Никола Јокић се, у међувремену, припрема за своју 11. сезону у НБА, која почиње крајем овог мјесеца.
Да подсјетимо, суђење је почело у августу. Тада се Страхиња Јокић се појавио у Окружном суду у Денверу, гдје је започето суђење након што је ударио навијача на утакмици у априлу.
