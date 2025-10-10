Logo

Свашта: Ово је Макронов шести премијер у 2 године

Извор:

Агенције

10.10.2025

22:15

Свашта: Ово је Макронов шести премијер у 2 године
Фото: Tanjug / AP

Француски премијер Емануел Макрон изабрао је новог премијера.

Ништа ту не би било необично да није ријеч о човјеку који је прије свега неколико дана поднио оставку - Себастијен Лекрони - и то убрзо након што је именован.

Занимљиво, ово именовање долази свега два дана након што је Лекрони рекао да "не јури посао" и да је његова "мисија завршена".

Како је раније наведено, Макрон је разматрао могућност да поново именује Себастијена Лекорнија за премијера.

Макрон је синоћ вечерао са њим у Јелисејској палати, а затим се повукао са својим најужим кругом сарадника да разради сценарио "Лекорни 2" и размислио о саставу нове владе, која би, према ријечима једног извора упућеног у преговоре, била састављена од представника цивилног друштва и политичких личности, али са много нових лица.

Фудбал

Навијачка нација звана мржња: Хрвати би опет да кољу Србе

Макрон је тако изабрао шестог премијера за мање од двије године, у нади да ће овај кандидат успјети да издејствује усвајање буџета у парламенту који потресају криза и подјеле.

Сам Макрон има рејтинг одобравања од само 14 одсто, чиме је оборио лични рекорд у непопуларности.

Анкете показују да само 14 одсто Француза вјерује да ће Макрон ефикасно ријешити проблеме земље, што је за три поена мање него прије мјесец дана.

Чак 82 одсто Француза нема повјерење у актуелног предсједника, док му 59 одсто "не вјерује нимало".

