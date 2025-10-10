Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

Извор:
Курир
10.10.2025
21:08
Коментари:0
Хорор случај злостављања у Бечу потресао је аустријску јавност. Како је откривено у петак увече, један машиновођа државне жељезнице ÖBB годинама је мамио дјецу и малољетнике у кабину своје локомотиве и тамо их напаствовао. Истрага је у току, а до сада је идентификовано најмање 19 жртава.
Према наводима емисије „Wien heute“, серија злостављања започела је још 2003. године, а посљедњи познати случај догодио се прије неколико година. Осумњичени машиновођа је своје жртве проналазио путем друштвених мрежа, гдје би са њима успостављао контакт, а затим их позивао да посјете његову локомотиву. Управо у кабини воза догодила су се напаствовања.
Бања Лука
Стигла дозвола за ове кружне токове у Бањалуци
На почетку ове године, један од бивших жртава одлучио је да пријави случај полицији, чиме је покренута истрага која је разоткрила много ширу слику. До сада је 19 жртава – сви мушкарци – званично идентификовано, али се претпоставља да је њихов број знатно већи. Тужилаштво наводи да још није познато колико њих је било малољетно у тренутку злостављања.
Из компаније ÖBB саопштили су да су „дубоко шокирани“ овим открићем и да је против осумњиченог покренут поступак отказа. „Ово што смо сазнали дубоко нас је потресло. Сарађујемо са истражним органима и пружамо сву потребну помоћ“, наводи се у њиховом саопштењу.
Сцена
Не бисте погодили никад: Вики открила тајну пјесме Махи махи
Истрагу води Државна криминалистичка полиција, а случај је изазвао огромно интересовање јавности у Аустрији. Очекује се да наредних недјеља на видјело изађе још детаља о једном од највећих случајева напаствовања у историји аустријских жељезница.
Занимљивости
29 мин0
Економија
34 мин0
Економија
40 мин0
Србија
59 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму