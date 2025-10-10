Logo

Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

10.10.2025

Фото: Unsplash

Хорор случај злостављања у Бечу потресао је аустријску јавност. Како је откривено у петак увече, један машиновођа државне жељезнице ÖBB годинама је мамио дјецу и малољетнике у кабину своје локомотиве и тамо их напаствовао. Истрага је у току, а до сада је идентификовано најмање 19 жртава.

Према наводима емисије „Wien heute“, серија злостављања започела је још 2003. године, а посљедњи познати случај догодио се прије неколико година. Осумњичени машиновођа је своје жртве проналазио путем друштвених мрежа, гдје би са њима успостављао контакт, а затим их позивао да посјете његову локомотиву. Управо у кабини воза догодила су се напаствовања.

KRUZNI TOK

Бања Лука

Стигла дозвола за ове кружне токове у Бањалуци

Мамио дјецу у локомотиву и годинама их злостављао

На почетку ове године, један од бивших жртава одлучио је да пријави случај полицији, чиме је покренута истрага која је разоткрила много ширу слику. До сада је 19 жртава – сви мушкарци – званично идентификовано, али се претпоставља да је њихов број знатно већи. Тужилаштво наводи да још није познато колико њих је било малољетно у тренутку злостављања.

ÖBB шокиран - истрага проширена и број жртава расте

Из компаније ÖBB саопштили су да су „дубоко шокирани“ овим открићем и да је против осумњиченог покренут поступак отказа. „Ово што смо сазнали дубоко нас је потресло. Сарађујемо са истражним органима и пружамо сву потребну помоћ“, наводи се у њиховом саопштењу.

Вики Миљковић

Сцена

Не бисте погодили никад: Вики открила тајну пјесме Махи махи

Истрагу води Државна криминалистичка полиција, а случај је изазвао огромно интересовање јавности у Аустрији. Очекује се да наредних недјеља на видјело изађе још детаља о једном од највећих случајева напаствовања у историји аустријских жељезница.

