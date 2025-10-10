Logo

Не бисте погодили никад: Вики открила тајну пјесме Махи махи

10.10.2025

Не бисте погодили никад: Вики открила тајну пјесме Махи махи
Један од највећих хитова Вики Миљковић пјесма "Махинално" и данас је чест избор публике на наступима.

Пјесма стара скоро двије деценија има и карактеристичну кореографију, коју прати посебан покрет руком.

Вики је послије много година објаснила да је била инспирисана рибом махи махи, те је ово имитација ње.

"Махи махи је океанска риба, егзотична и тај покрет симболизује њено кретање кроз океан“, изненадила је Вики.

Подсјетимо, пјесма "Махи махи“ објављена је 2005. године, а на истом албуму су се нашли и хитови "Ти мушкарац“, "Обележена“, "Да ли си добро спавао“, "Цурице“ и многе други.

Вики Миљковић

pjesma

