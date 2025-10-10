Logo

Дарко Лазић изненадио одлуком двије недјеље након удеса

Телеграф

10.10.2025

16:53

Дарко Лазић пјевач
Фото: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Дарко Лазић је недавно поново привукао пажњу након саобраћајке коју је доживио са својом супругом након повратка са промоције пјесме његове свастике Тијане Матић.

На сву срећу, супружници су прошли без тежих повреда, а Дарко је недавно медијима на прослави рођендана кћеркице рекао да је спреман да сноси одговорност за посљедице.

Гориво

Ауто-мото

Ако вам аутомобил ''гута'' гориво, ово морате да знате

На друштвеним мрежама протеклих дана корисници су осмишљавали разне догодовштине на рачун пјевача и његове вожње. Многи су га у шали прозивали како треба да се мане волана, те да са собом води возача, а једна ауто-школа је чак Лазићу понудила поновну комплетну обуку о њиховом трошку, што би пјевач, како је признао прије пар дана, ако је истина, радо прихватио.

Лазић се сада огласио на друштвеним мрежама те најавио отварање сезоне у једном пријестоничком локалу, а његова изјава насмијала је све.

"Драги моји, 18. октобра је велико отварање и сезоне, видимо се обавезно и не брините, долазим са возачем, тако да вози сигурно, видимо се", рекао је насмијан Дарко.

cigarete2

Регион

Бивши министар ухваћен у шверцу цигарета из БиХ

Подсјетимо, Дарко је недавно са Каћом организовао прославу рођендана својој кћеркици Срни, која је напунила годину дана. Славље је уприличено у једном ресторану надомак Београда, а Лазићи су за кћеркицу приредили бајковиту декорацију и прославу којој су присуствовали породица и пријатељи пјевача.

Пјевач се кратко осврнуо на несрећу том приликом, рекавши да не жели да баца сјенку на кћеркин рођендан те да жели да прича о лијепим стварима а да ће о томе када се заврши читав процес.

"Ја сам одлично, што се може видјети, никад боље. Малочас сам напоменуо, али ево да напоменем и сада, не бих да дајем изјаве поводом несреће, о томе ћемо када се заврши вјештачење и цијела процедура. Ја сам био у полицији и дао изјаву шта треба. Када се све заврши имаћете конкретну цијелу информацију, након свега, како је заправо било. То шта се преносило, како јесте и како није, тако да... Не желим да јавност има лажну слику, свако ће добити праву информацију када се заврши све", рекао је он, преноси "Телеграф".

