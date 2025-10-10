Logo

Глумица преминула након естетског увећања задњице

10.10.2025

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Либи Адаме (55) из округа Риверсиде, проглашена је кривом за убиство другог степена и обављање љекарске праксе без лиценце, након смрти манекенке и глумице Синдијане Сантангело (58), познате по улогама у серијама "Married with Children" и "ER".

Сантангело је преминула 24. марта у свом дому у Малибуу након што јој је Адаме убризгала силикон, што је довело до фаталне емболије, наводи Лос Анђелес Тајмс.

Пресуда стиже неколико година након што су Адаме и њена кћерка Алисија Галаз у марту 2024. биле осуђене за убиство из нехата 26-годишње Карисе Рајпаул, која је умрла 2019. године након илегалне процедуре увећања задњице. Тада су обје биле ослобођене озбиљније оптужбе за убиство, али је Рајпаулина смрт окарактерисана као убиство изазвано акутном кардиопулмоналном дисфункцијом и убризгавањем силикона у мишиће и крвне судове.

Опасни захвати без дозволе

Истрага је показала да су Адаме и Галаз представљале себе као стручњакиње за естетске захвате и користиле материјале које употребљавају лиценцирани љекари, али их мијешале са опасним хемикалијама. Иако су након Рајпаулине смрти обје завршиле у затвору, убрзо су пуштене захваљујући урачунавању времена проведеног у притвору и електронском надзору.

Игнорисала упозорења

Тужилац Ли Цернок истакао је да је Адаме већ била упозорена током претходног суђења 2024. да би могла бити оптужена за убиство ако још један клијент премине.

„Да ли је знала да то не смије да ради? Одговор је – одлучно да,” рекао је тужилац пороти.

Одбрана: „Није она убризгала силикон“

Адаме је током суђења негирала кривицу, тврдећи да није она извршила инјекције које су довеле до смрти глумице. Њен адвокат, Ј. Мичел Фланаган, рекао је да је Адаме била на условној казни и свјесна да не сме да обавља „бутт wорк“ у Калифорнији, те да је само радила као „консултант“ за љекаре који су наводно имали дозволу.

Фланаган је тврдио да је Синдијана већ имала завоје на задњици када је Адаме дошла на „консултацију у беаутy собу“, сугеришући да је захват већ био урађен од стране друге особе.

Потресно свједочење супруга

Глумичин супруг, Френк Сантангело, поднио је тужбу за незакониту смрт против Адаме. У тужби је навео да је његова супруга „убијена у пуном напону живота у сопственом дому, након што јој је неовлашћена особа убризгала опасне и недозвољене супстанце“.

Френк је током суђења испричао да је Синдијана прије сусрета с Адаме „нормално дисала“, али да је касније „тешко дисала“ док је лежала на столу за масажу, са „крвљу која је цурила из обје стране задњице“.

Наводно му је Адаме тада рекла: "Ово се никада раније није десило ниједној мојој клијенткињи“, а затим напустила кућу под изговором да иде до аута по помоћ – и никада се није вратила.

Казна заказана за новембар

Адаме ће казну чути 5. новембра. Према калифорнијском закону, убиство другог степена носи минималну казну од 15 година затвора, док за обављање љекарске праксе без лиценце може добити додатне три године.

Таг:

