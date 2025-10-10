Орбан: Избори 2026. одредиће судбину мађарске нације

Извор:
СРНА
10.10.2025
15:45
Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да ће парламентарни избори у његовој земљи идуће године одредити судбину мађарске нације.
- Желим јасно, недвосмислено да кажем да се наредна година неће тицати само будућег састава мађарске владе, већ судбине нације, њене слободе и суверенитета - изјавио је Орбан, обраћајући се конгресу Демократског савеза Мађара у Румунији /ДАХР/, одржаном у румунском округу Клуж.
Он је додао да ће у априлу 2026. године, домовини бити потребни Мађари Трансилваније, пренијела је агенција Агерпрес.
- ДАХР није само мањинска организација већ кључни елемент националне стратегије - нагласио је Орбан.
Он је додао да Мађари у Румунији и Мађарској дијеле заједнички интерес, а то је да обезбиједе стабилност дуж Дунава како би народи који овдје живе коегзистирали са поштовањем, а не у сукобу.
- Ако наши сусједи напредују, онда и ми напредујемо - истакао је Орбан.
Овогодишњи 17. конгрес ДАХР-а обиљежава 35. годишњицу оснивања странке, која представља мађарску мањину у Румунији. Присуствује око 1.000 делегата.
