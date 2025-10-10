Путник ухваћен како у авиону ради нешто монструозно

Извор:
Француски суд осудио је јапанског држављанина на условну затворску казну од 18 мјесеци, након што је ухваћен да гледа дјечју порнографију у авиону, преноси "Дејли Мејл".
Инцидент се догодио, прошле недјеље, током лета за Јужну Америку, односно пресједања на аеродрому “Шарл де Гол” у Паризу.
Према информацијама надлежних, кабинско особље је примијетило да путник у бизнис класи гледа забрањени садржај на лаптопу, након чега је позвана полиција.
Он је ухапшен и задржан у притвору током викенда.
У авиону, Јапанац је тврдио да је умјетник, а да су спорне фотографије генерисане вјештачком интелигенцијом.
Пред судом је рекао да није знао да је такав садржај илегалан у Француској, изражавајући срамоту и кајање.
Поред условне затворске казне, суд му је изрекао новчану казну од 5.000 евра, као и забрану рада са малољетницима у трајању од 10 година.
Такође му је забрањен повратак у Француску наредну деценију, а његово име биће уписано у национални регистар сексуалних преступника.
Француски медији наводе да је случај изазвао велику пажњу због чињенице да се одиграо током међународног лета, у присуству више чланова кабинског особља и путника.
Мушкарац је пуштен на слободу након рочишта, преноси "Телеграф".
