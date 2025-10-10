Logo

Какво вријеме нас очекује за викенд?

10.10.2025

15:21

Jesen, vremenska prognoza
Фото: Unsplash

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује промјенљиво облачно и углавном суво вријеме, уз дневну температуру ваздуха 24 степена Целзијусова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутро ће бити облачно, на истоку и даље слаба киша, а у осталим предјелима суво.

Јутарња температура ваздуха биће од осам до 13, у вишим предјелима од пет степени, а дневна од 14 на истоку до 21 на сјеверу, на југу до 24, у вишим крајевима од 10 степени Целзијусових.

Економија

Још једна компанија се умијешала у 'рат' браће бизнисмена из БиХ

У недјељу јутро ће бити свјежије и умјерено облачно, а око ријека и по котлинама могућа је пролазна магла.

Максимална температура ваздуха од 17 до 23 степена Целзијусових, а у вишим предјелима од 13 степени Целзијусових

Временска прогноза

