Какво вријеме нас очекује за викенд?

10.10.2025
15:21
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује промјенљиво облачно и углавном суво вријеме, уз дневну температуру ваздуха 24 степена Целзијусова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутро ће бити облачно, на истоку и даље слаба киша, а у осталим предјелима суво.
Јутарња температура ваздуха биће од осам до 13, у вишим предјелима од пет степени, а дневна од 14 на истоку до 21 на сјеверу, на југу до 24, у вишим крајевима од 10 степени Целзијусових.
Економија
Још једна компанија се умијешала у 'рат' браће бизнисмена из БиХ
У недјељу јутро ће бити свјежије и умјерено облачно, а око ријека и по котлинама могућа је пролазна магла.
Максимална температура ваздуха од 17 до 23 степена Целзијусових, а у вишим предјелима од 13 степени Целзијусових
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
05
17
59
17
56
17
44
17
44
Тренутно на програму