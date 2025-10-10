Још једна компанија се умијешала у 'рат' браће бизнисмена из БиХ

Извор:
Конкуренцијско вијеће Босне и Херцеговине покренуло је поступак против компаније “Хифа-Оил” из Тешња и Ј.П. “Међународни аеродром Сарајево”.
За сада нису познати детаљи о самом поступку, осим да је покренут на захтјев компаније “Еол Петрол” из Сарајева, пише "БизнисИнфо.ба".
Ријеч је о фирмама које су раније потписале уговор о снабдијевању авио-компанија горивом на сарајевском аеродрому.
"Хифа-Оил", једна од највећих нафтних компанија у БиХ, већ годинама настоји учврстити своју позицију главног снабдјевача авиогорива у земљи. У једном периоду имала је уговоре на сва четири међународна аеродрома у БиХ.
Међутим, почетком ове године тај сектор је постао знатно конкурентнији. Како смо раније писали, посао снабдијевања Тузланског аеродрома преузела је конкурентска фирма "Хифа Петрол", што је означило почетак отворене тржишне борбе између двије компаније.
То је на неки начин означило тржишни рат двојице браће Изудина и Хајрудина Ахметлића. Детаљније читајте на линку у наставку.
Са друге стране, Еол Петрол је у октобру 2023. године саопштио да је потписао уговор са Аеродромом Сарајево, чиме је, према властитом наводу, постао “добављач авиогорива на највећем аеродрому у Босни и Херцеговини”.
Ипак, на званичној страници Аеродрома Сарајево, у рубрици “услуге опскрбе горивом”, тренутно је наведена само компанија Хифа-Оил, што отвара питање о статусу уговора и евентуалним промјенама у међувремену.
Иако је Еол Петрол поднио пријаву Конкуренцијском вијећу, у сектору снабдијевања авио-горивом се сматра да су кључни ривали на тржишту управо Хифа-Оил и Хифа Петрол.
Хифа-Оил је прије десетак година прва направила искорак у овај специјализовани енергетски сегмент. Компанија је тада постала добављач горива на Аеродрому Сарајево, потиснувши дотадашњег лидера Енергопетрол, који је годинама доминирао овим послом.
Након тога, Хифа-Оил је ширила пословање и постала партнер свим аеродромима у БиХ, чиме је стекла статус највећег и најзначајнијег дистрибутера ЈЕТ горива у земљи.
Осим ње, повремено су се појављивале и друге компаније, али ниједна није представљала озбиљну конкуренцију – све до љета 2024. године, када је Хифа Петрол ушла у овај сектор “на велика врата”.
Подсјетимо, авио-саобраћај у Босни и Херцеговини је у снажној експанзији, а тиме расте и потражња за авионским горивом.
Стручњаци оцјењују да ће с растом тржишта јачати и конкуренција међу нафтним компанијама, те да ће се борба за уносни сегмент продаје авиогорива у БиХ тек заоштравати, закључује поменути портал.
