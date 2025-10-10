Logo

Нагли раст пезоса: Американци купили за 20 милијарди

10.10.2025

08:23

Нагли раст пезоса: Американци купили за 20 милијарди

Америчка влада купила је данас аргентинске пезосе и финализовала оквир за размјену валута у вриједности од 20 милијарди долара с централном банком Аргентине, рекао је министар финансија Сједињених Америчких Држава Скот Бесент, што је довело до наглог раста вриједности пезоса и аргентинских доларских обвезница.

Сједињене Државе су спремне одмах да предузму све потребне мјере како би обезбједиле стабилност тржишта, написао је Бесент у објави на друштвеној мрежи Икс.

Бесент је ово саопштио на крају четворочасовних састанака с министром финансија Аргентине Луисом Капутом, који су такође укључивали званичнике Међународног монетарног фонда (ММФ), који је у априлу одобрио Аргентини нови кредитни програм вриједан 20 милијарди долара, пренио је аргентински лист Пагина 12.

– Аргентина се суочава са тренутком акутне неликвидности. Међународна заједница, укључујући ММФ, уједињена је у подршци Аргентини и њеној умјереној фискалној стратегији, али само САД могу брзо дјеловати. И дјеловаћемо. У том смислу, директно смо купили аргентинске пезосе – наводи се у Бесентовој објави.

Предсједник Аргентине Хавијер Милеј захвалио је америчком министру Бесенту на подршци Аргентини, као и предсједнику САД Доналду Трампу, истакавши њихову заједничку визију и лидерство.

– Заједно, као најближи савезници, изградићемо хемисферу економске слободе и просперитета. Сваког дана ћемо напорно радити како бисмо пружили прилике нашем народу – навео је Милеј.

