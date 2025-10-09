Хрватска жели да купи НИС, стигао одговор из Србије

09.10.2025
19:00
Хрватски министар привреде Анте Шушњар изјавио је да је Хрватска спремна да купи НИС, а убрзо је добио одговор из Србије.
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је у четвртак да је Србија заинтересована да купи Хрватску електропривреду (ХЕП) и да је спремна да понуди 50 одсто више новца за него било који други понуђач у свијету.
“Али, Хрватска никада није дозволила Србији да купи било коју њену компанију, док је Србија увијек била заинтересована за хрватске инвестиције”, нагласио је он.
Вучић је то рекао одговорајући на питање новинара о изјави хрватског министра привреде Анте Шушњара да је ''Хрватска спремна да купи НИС".
''Хрватска је заинтересована да купи НИС, хвала им на томе. Ево, званично их обавјештавам да смо ми заинтересовани да купимо Хрватску електропривреду (ХЕП), да купимо ЈАНАФ, да купимо све. Али нам нису дали чак ни Краш да купимо кад смо хтјели, ништа нам нису дали. А ми смо увијек били отворени за хрватске инвестиције и могли да купе и Дијамант и Сокоштарк и све друго што су пожељели'', рекао је Вучић.
Навео је да је ''много срећан'' што је Хрватска заинтересована за НИС и да то показује колико је Хрватској стало до Србије, преноси "Танјуг".
Предсједник Србије изјавио је да је реална процјена да рафинерија без додатног дотока нафте може да ради до 1. новембра и додао да када је ријеч о гориву, проблема неће бити до Нове године.
Вучић је током обраћања грађанима, поводом увођења америчких санкција НИС-у, казао да тај период може бити дужи за пет или седам дана, али да ће тешко бити дуже од тога.
Од тог тренутка, како је рекао, то почиње да прави проблеме са дериватима.
Вучић је пренио и да су српски чланови одбора директора НИС-а тражили ванредну сједницу Скупштине акционара како би добили извјештај од руске стране у вези са тим шта је то што планирају и шта је то што Србија може да очекује.
