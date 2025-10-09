ГИКИЛ званично отишао у стечај

09.10.2025
12:45
Коментари:1
Због енормних дуговања и губитака у пословању, који се процјењују на око пола милијарде марака, менаџмент Коксаре из Лукавца бивши (ГИКИЛ) затражио је од надлежног суда да у овој компанији отвори стечај.
Општински суд у Тузли данас је донио рјешење о покретању претходног поступка ради утврђивања услова за отварање стечајног поступка у лукавачкој Коксари која има око 800 радника, извијестио је ФТВ.
Наука и технологија
И вјештачка интелигенција ће ускоро моћи конкурисати за Нобелову награду
Најозбиљнији стратешки партнер за наставак производње у лукавачкој Коксари је фочански Павгорд и Гордан Павловић који је недавно постао нови власник зеничке Жељезаре, а која је најзначајнији купац лукавачког кокса.
Павловић је за БизнисИнфо.ба недавно потврдио да је заинтересован да узме погона под закуп након отварања стечаја како би се наставила производња.
Економија
4 ч0
Економија
7 ч0
Економија
23 ч0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму