ГИКИЛ званично отишао у стечај

09.10.2025

12:45

Фото: Printscreen/Youtube/FA studio

Због енормних дуговања и губитака у пословању, који се процјењују на око пола милијарде марака, менаџмент Коксаре из Лукавца бивши (ГИКИЛ) затражио је од надлежног суда да у овој компанији отвори стечај.

Општински суд у Тузли данас је донио рјешење о покретању претходног поступка ради утврђивања услова за отварање стечајног поступка у лукавачкој Коксари која има око 800 радника, извијестио је ФТВ.

Најозбиљнији стратешки партнер за наставак производње у лукавачкој Коксари је фочански Павгорд и Гордан Павловић који је недавно постао нови власник зеничке Жељезаре, а која је најзначајнији купац лукавачког кокса.

Павловић је за БизнисИнфо.ба недавно потврдио да је заинтересован да узме погона под закуп након отварања стечаја како би се наставила производња.

