Ево када почиње исплата пензија у Српској

Извор:
АТВ
08.10.2025
15:47
Коментари:0
У Републици Српској сутра ће бити исплаћене септембарске пензије у укупном износу 167.000.000 КМ, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске.
Влада Републике Српске је у јануару 2025. године извршила редовно усклађивање пензија у складу са процентом раста просјечне плате и цијена на мало, а крајем августа су се стекли услови за ванредно повећање на основу чега су пензије од августовске исплате увећане за 3 одсто.
Пратећи макроекономска кретања, ресорно надлежна министарства и Влада Републике Српске наставиће да раде на побољшању материјалног положаја пензионера, исказујући своје опредјељење за подршку најстаријој популацији у Републици Српској.
