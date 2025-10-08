Logo

Ево када почиње исплата пензија у Српској

Извор:

АТВ

08.10.2025

15:47

Ево када почиње исплата пензија у Српској
Фото: АТВ

У Републици Српској сутра ће бити исплаћене септембарске пензије у укупном износу 167.000.000 КМ, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске.

Влада Републике Српске је у јануару 2025. године извршила редовно усклађивање пензија у складу са процентом раста просјечне плате и цијена на мало, а крајем августа су се стекли услови за ванредно повећање на основу чега су пензије од августовске исплате увећане за 3 одсто.

Пратећи макроекономска кретања, ресорно надлежна министарства и Влада Републике Српске наставиће да раде на побољшању материјалног положаја пензионера, исказујући своје опредјељење за подршку најстаријој популацији у Републици Српској.

