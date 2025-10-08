Строжа правила за уплате. Грешка људе може скупо коштати

Извор:
Индекс
08.10.2025
11:19
Коментари:0
Од сутра нова правила за банковне трансакције: име примаоца и ИБАН морају се подударати
Од сутра се уводе нова правила која ће захтијевати да се име примаоца и ИБАН (међународни број банковног рачуна) код свих банковних трансакција строго подударају.
Све је то дио Уредбе о инстант плаћањима (ИПР), која је већ увела обавезу да све банке у еврозони од јануара ове године морају бити способне примати инстант кредитне трансфере у еврима, а од 9. октобра 2025. и слати такве уплате, чиме се корисницима осигурава да средства могу бити пребачена у року од неколико секунди, без обзира на дан у недјељи или празнике.
Од сутра се уводи и нова сигурносна мјера Verification of Payee (ВоП), позната и као „семафор провјера“, којом се провјерава подударност имена примаоца и ИБАН-а код сваке трансакције. Циљ је спријечити преваре, смањити грешке и повећати повјерење у дигитална плаћања. Сам ВоП није ограничен само на инстантна плаћања, већ се примјењује на све кредитне трансфере у еврима. Услуга ће бити потпуно бесплатна.
Од увођења СЕПА плаћања (Јединствено европско платно подручје, које омогућава стандардизоване и брзе трансфере у еврима), трансфери у еврима обрађују се само на основу ИБАН-а, док се име примаоца не провјерава, што су преваранти користили за различите преваре, као што су лажни рачуни или манипулације познатим именима прималаца.
Нови систем ВоП функционише као аутоматска провјера у позадини сваке трансакције, упоређујући унесено име и ИБАН, а резултати су приказани у облику семафора.
Зелена ознака значи да се име и ИБАН у потпуности подударају и да је уплата сигурна за извршење. Жута ознака упозорава на мање разлике, попут словних грешака или размјене редослиједа имена и презимена, при чему је уплата могућа, али с одређеним ризиком. Црвена ознака означава неподударање података, што захтијева додатну провјеру прије наставка с уплатом.
Ако пружалац платних услуга не омогући систем Verification of Payee (ВоП) или не информише корисника о исходу провјере, а уплата заврши на погрешном рачуну, банка платиоца биће дужна у цијелости надокнадити штету и вратити стање рачуна на пријашње. С друге стране, ако корисник прими упозорење (црвену или жуту ознаку) о неусклађености података, али ипак одлучи наставити с плаћањем, сва даља одговорност за евентуални губитак пада на самог корисника.
Како наводи PwC Legal, BaFin (њемачко Савезно тијело за финансијски надзор) објавио је често постављана питања о овој теми, наводећи да ће имплементација ВоП рјешења захтијевати опсежно тестирање и техничку примјену, али једнако тако и ажурирање општих услова и одредби.
„ВоП одговори морају бити достављени у року од неколико секунди, чак и у сценаријима великог обима као што су групна плаћања. Процеси морају бити осмишљени тако да се осигура поуздан и високо учинковит рад у сваком тренутку.
Захтјеви у стварном времену постављају велике изазове за перформансе система, посебно у контексту провјере санкција и других функционалности постојећих платних и/или банкарских система“, наводи се.
Банке су обавезне својим клијентима омогућити провјеру назива свих прималаца плаћања који имају рачун у било којој земљи Европске уније или Европског економског простора. Када приликом уноса налога за плаћање платилац упише број рачуна (ИБАН) и назив примаоца, његова банка аутоматски шаље упит банци примаоца како би провјерила подударају ли се ти подаци.
Након што добије одговор, банка платиоца обавјештава свог клијента једном од три могуће поруке:
Ernst & Young (Ернст и Јанг) истиче да ће усклађеност с новим регулаторним захтјевима захтијевати значајна улагања у техничке и оперативне надоградње за омогућавање плаћања у стварном времену.
„Банке и пружаоци платних услуга морају побољшати инфраструктуру, имплементирати системе за откривање превара и провјеру санкција, те дизајнирати кориснички прилагођена сучеља за инстантна плаћања“, наводи се у извјештају EY-а (Ернст и Јанг).
СБС, глобална компанија за финансијску технологију, наглашава да се ВоП истиче као један од технички најзахтјевнијих елемената Уредбе о инстант плаћањима. Додају да је ВоП велики корак напријед у спречавању превара, али и да уводи значајне оперативне изазове за банке и финтек компаније.
СБС закључује да ВоП представља прекретницу за европски систем плаћања, јер ће значајно повећати сигурност и повјерење корисника у дигиталне трансакције.
Питали смо Хрватску народну банку јесу ли банке већ завршиле тестирање овог система и има ли до сада забиљежених проблема у пракси у пробном периоду, али до закључења текста нисмо добили одговор.
Европско вијеће за плаћања (EPC – European Payments Council) објавило је VoP Scheme Rulebook, документ који дефинише све техничке и оперативне стандарде потребне за примјену система. Овај правилник служи као заједнички оквир за све пружаоце платних услуга у ЕУ.
Земље Европске уније које не користе евро добиће додатно вријеме до 9. јула 2027. за имплементацију ове услуге.
