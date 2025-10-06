Logo

Банке уводе нова правила: Циљ им је само један!

06.10.2025

22:53

Банковна картица, Мастеркард
Фото: Pexels/ Photo by Pixabay

Ако сте навикли да плаћате рачуне викендом или касно у ноћ, од сада више нећете чекати до наредног радног дана. Систем плаћања се мијења, а нове мјере имају за циљ не само брже уплате већ и озбиљнији надзор над могућим преварама.

Од сада ће ваше уплате бити обрађене у року од десет секунди. Нова правила такође предвиђају строжу провjеру података: банке ће упоредити име и ИБАН примаоца, а статус ће бити јасно означен - зелено ако је све у реду, жуте или црвене ознаке ако нешто није у складу. Уплаћивач ће бити обавијештен и самостално преузети ризик уколико подаци нису потпуно тачни.

Важно је напоменути да инстант плаћања неће имати накнаде, док ће за уплате у друге банке накнаде и даље остати на снази. Поред тога, банке имају рок до четвртка да имплементирају нови систем.

До сада су се провјеравале само правне особе, али с увођењем ових мера за физичке особе, циљ је значајно смањење могућности за рачунарске превара. За девет месеци, полиција је регистровала чак 1183 случаја рачунарских превара, уз штету већу од 12 милиона евра.

С новим мјерама, сигурност и брзина плаћања постају приоритет, али и даље остаје неопходно бити пажљив у свим финансијским трансакцијама, пише Дневник.хр.

